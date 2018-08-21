Среди них: 5 руководителей, сыгравших важную роль в развитии завода (П.В. Можаров, Д.Ф. Устинов, М.Т. Калашников, С.А. Афанасьев, В.И. Болысов); 9 директоров предприятия (И.И. Чекмарёв, В.И. Суров, М.С. Дубовый, Г.И. Маркелов, В.И. Фомин, Н.А. Богданов, И.С. Стыценко, В.П. Гродецкий, Г.И. Кудрявцев); 4 Героя Социалистического труда (П.З. Абушек, Б.Н. Бажутин, В.И. Муравьёв, Г.И. Хлыбов); 7 руководителей промышленных предприятий Ижевска, начинавших свой трудовой путь на Ижевском мотозаводе (Б.М. Белоусов, А.И. Урбан, А.В. Воскресенский, В.А. Шутов, Г.С. Акубов, А.И. Комлев, В.В. Емельянов).
В мероприятии, приуроченном к 85-летию АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», приняли участие Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Михайлович Прасолов, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Александрович Свинин, министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Михайлович Соловьёв, временно исполняющий полномочия Главы МО «Город Ижевск» Сергей Павлович Задорожный, Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района г. Ижевска Алексей Николаевич Девяткин, руководители и ветераны предприятия, председатели цеховых комитетов профсоюзной организации, члены молодежной комиссии и родственники занесенных на Галерею Почёта.
В своем выступлении на мероприятии Генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г.И. Кудрявцев отметил, что Галерея Почёта установлена в целях сохранения истории предприятия, просвещения горожан и гостей столицы, а также патриотического воспитания молодёжи. Её открытие — дань уважения к труду всех поколений работников «Аксиона».
От имени Главы и Правительства Удмуртской Республики ветеранов и работников завода с важным событием в истории предприятия поздравил Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин.
«Галерея Почёта – это Галерея Почёта не только завода, но и всей отрасли, и всей нашей страны. Мне кажется, что мы, представители молодого поколения, через такие Галереи Почёта должны узнавать и чтить память тех, кто работал и работает сегодня на наших предприятиях. Я поздравляю вас с этим действительно праздником труда и буду очень рад - и для меня будет это большая честь - вместе с вами отметить 100-летие Мотозавода через 15 лет», - сказал первый вице-премьер.
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов: «Сегодня праздник труда. Вы чествуете тех людей, которые внесли весомый вклад в развитие завода. Сегодня они многие здесь перед нами. Именно они воплощают практически весь трудовой коллектив вашего завода. Вы молодцы! Мы гордимся, что у нас в республике есть такой замечательный коллектив и такой замечательный завод, который является гордостью не только Удмуртской Республики, но и всей России. Спасибо вам, и успехов в вашем труде!»
Галерея Почёта АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», расположенная в центре Ижевска, станет знаковой культурно-исторической ценностью предприятия и города, важным привлекательным объектом для посещения ижевчан и гостей столицы.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.