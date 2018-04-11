Сегодня на «Аксионе» сформирована современная производственно-технологическая база, которая является основой для освоения и серийного выпуска новых, конкурентоспособных, наукоемких видов продукции. Идет постоянная модернизация и расширение производства. С этой целью в 2017 году осуществлен ряд крупных проектов по внедрению необходимого современного оборудования. Многопрофильность предприятия, нацеленность на освоение новых направлений деятельности обеспечивают возможности его динамичного поступательного развития. Основные виды производств: изготовление печатных плат, гибридных микросборок, механообработка, литейное производство, холодная листовая штамповка, гальвано- и лакокрасочные покрытия, сборочно-монтажное производство, инструментальное производство, изготовление деталей из пластмасс и другие.
Развивая гражданское направление
Помимо активного развития на «Аксионе» производства продукции специального назначения за последние несколько лет значительно выросли объемы гражданской продукции. Планируется, что к 2020 году ее доля в общем объеме производства должна составить 25%.
В настоящее время в линейке гражданской продукции - медицинская и бытовая техника, энергосберегающее оборудование, электронно-коллиматорные прицелы «KOBRA», приборы для стекольной промышленности, катера и многое другое.
По номенклатуре и объемам производства медтехники предприятие входит в десятку крупнейших российских производителей. Кроме широкой востребованности на российском рынке, продукция поставляется во многие зарубежные страны и СНГ. В 2017 году на предприятии разработан автоматический наружный дефибриллятор серии ДА-Н. Прибор создан таким образом, что им может управлять даже человек без медицинского образования. Применение дефибриллятора позволит увеличить шансы на спасение жизни людей с проблемами сердца, когда в общественном месте с человеком случился внезапный приступ. Для применения дефибриллятора людьми без медицинского образования необходимо приняте Федеральный закон «Об общественно-доступной дефибрилляции», проект которого уже подготовлен. Глава Удмуртской Республики А.В. Бречалов направил предложение к законопроекту в Государственный Совет республики, который в свою очередь после рассмотрения и принятия обратился в Государственную Думу России с законодательной инициативой по его рассмотрению и дальнейшему принятию.
Глава Удмуртии А.В.Бречалов Александр Владимирович всегда активно и с интересом вникает в деятельность предприятия. В сентябре 2017 года Александр Владимирович посетил «Аксион». Он побывал в цехе микроэлектроники, ознакомился с историей предприятия в экспоцентре, встретился с коллективом в ДК «Аксион», где вручил государственные награды Российской Федерации и Удмуртской Республики работникам предприятия. В 2018 году по инициативе руководства республики «Аксион» посетили представители крупных предприятий: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ПАО «Камаз». Обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы расширения сотрудничества. Также в марте 2018 года предприятие посетили Председатель Комитета Государственной Думы России по охране здоровья Дмитрий Морозов, Первый заместитель руководителя Фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев. Они поддержали инициативу республики по продвижению законопроекта «Об общественно-доступной дефибрилляции». За последние несколько лет значительно увеличилась номенклатура бытовой техники. Предприятие выпускает различные виды мясорубок, соковыжималки, фены, блендеры, сушилки для овощей и фруктов, кофемолки, пылесосы, утюги, электрочайники, сушилки для обуви.
Развиваются новые направления по выпуску гражданской продукции.
На «Аксионе» создан и функционирует институт-разработчик приборной техники «Ижевский институт комплексного приборостроения». Разработанные и серийно производимые ООО «ИИКП» приборы получили признание на международном уровне. В августе 2017 года в Республике Туркменистан, где вводится в эксплуатацию предприятие по производству стекольной продукции, специалисты института ввели в эксплуатацию всю линейку оборудования для стекольной промышленности, разработанную и серийно выпускаемую ООО «ИИКП». С июля 2018 года на базе ООО «Техэнергстрой», предприятия, входящего в состав группы компаний «Аксион», начинается серийное производство лифтового оборудования различных модификаций и вариантов исполнения. Модельный ряд включает пассажирские и грузопассажирские лифты грузоподъемностью от 400 до 1000 кг. В настоящее время проводятся опытные испытания. Производственная база оснащена самым современным оборудованием. Разработана программа по серийному изготовлению лифтового оборудования сроком на пять лет. В 2018 году планируется выпуск более 200 единиц оборудования. ООО «Техэнергстрой» включено в Реестр квалифицированных подрядных организаций по замене и ремонту лифтового оборудования.
Предприятие располагает всем необходимым оснащением для производства изделий в условиях всех типов производств от единичного до крупносерийного, осуществляет разработку, производство, поставку и дальнейшее обслуживание изделий во взаимодействии с ведущими научно-исследовательскими институтами и конструкторскими бюро страны.
Для общего дела
«Аксион» - крупный инвестор Удмуртской Республики, принимает участие в решении многих задач социально-экономического развития региона. Ежегодно увеличивается количество налоговых отчислений предприятия в бюджет республики, создаются новые рабочие места, повышается заработная плата. Значимая доля инвестиций приходится на развитие социальной инфраструктры: физкультурно-оздоровительного направления, обеспечение медицинского обслуживания, питания и досуга сотрудников. В феврале 2018 года в ФОК «Аксион» открыт обновленный тренажерный зал площадью 800 кв. м. В настоящее время «Аксион Wellness» является одним из самых крупных и современных площадок для занятий спортом в городе. В 2017 году открыто отделение медицинского центра «Аксион» «Клиника восстановительной медицины». Проведены ремонт и модернизация заводского кафе «Уют».
На предприятии уделяется большое внимание формированию высокопрофессионального кадрового состава. Необходимые знания работники могут получить в Центре подготовки кадров предприятия. С целью подготовки высококвалифицированных управленцев на «Аксионе» создан свой Корпоративный университет. Коллектив «Аксиона» ежегодно принимает участие в праздничном шествии 1 мая, Параде Победы 9 мая, Дне города. Большое внимание руководство уделяет благоустройству территории вокруг предприятия. За последние несколько лет установлены: стела «Аксион», памятник Ю.А. Гагарину, скульптурная композиция «Встреча под часами».
У «Аксиона» большие планы на будущее. 2018 й — юбилейный год стал новой точкой отсчета для дальнейшего развития предприятия, потенциал которого обеспечен традициями производства, недавними достижениями, внедряемыми инновациями.
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