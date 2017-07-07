С 3 по 6 июля в Ижевске пройдет XII Конгресс антропологов и этнографов России, на котором ведущие ученые и эксперты со всего мира представят положительные практики и методы гармонизации межнациональных отношений в современных многонациональных обществах.
Главным организатором мероприятия является Ассоциация антропологов и этнологов России (ААЭР) – всероссийская организация, объединяющая ведущие научные и образовательные центры и коллективы России, деятельность которых связана с антропологией и этнологией.
Организационным центром XII Конгресса антропологов и этнографов России является Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. Его партнерами выступают Правительство Удмуртской Республики, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Федеральное агентство по делам национальностей, Удмуртский государственный университет.
Конгресс организовывается в режиме биеннале в разных городах России. В 2015 году он прошел в Екатеринбурге. В его работе приняли участие более 1000 ученых из 87 городов России, 21 страны ближнего и дальнего зарубежья, представляющих 205 научно-исследовательских, образовательных центров и общественных организаций. В 2017 году в Ижевске планируется увеличить географию и количество участников, расширить темы для дискуссий. Предполагается, конгресс соберет 800 участников, из которых 80 – иностранные гости.
Социальная миссия конгресса – это разработка стратегических решений для дальнейшей гармонизации межэтнических отношений в Российской Федерации и совершенствования государственной национальной политики, приумножения и сохранения человеческого капитала, развития межрегиональной дискуссионной площадки для общения в новом формате профессионального сообщества, органов власти и управления.
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