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Антициклон удерживает в Удмуртии сухую погоду

10 марта
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383399044 Антициклон удерживает в Удмуртии сухую погоду

Удмуртия находится под влиянием высотного обширного антициклона. А это значит, что до конца недели в регионе сохранится преимущественно сухая погода. Лишь в северных районах республики могут пройти слабые осадки в виде снега и дождя, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Температурный фон будет теплее норм и составит -5…-10 °С в ночное и утреннее время и -3…+2 °С днем.

На дорогах сохранится гололедица преимущественно в ночное и утреннее время.

Фото: ru.tsn.ua

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