Удмуртия находится под влиянием высотного обширного антициклона. А это значит, что до конца недели в регионе сохранится преимущественно сухая погода. Лишь в северных районах республики могут пройти слабые осадки в виде снега и дождя, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Температурный фон будет теплее норм и составит -5…-10 °С в ночное и утреннее время и -3…+2 °С днем.
На дорогах сохранится гололедица преимущественно в ночное и утреннее время.
Фото: ru.tsn.ua
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