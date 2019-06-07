Академическому ансамблю песни и танца Удмуртской Республики «Италмас» присвоили имя Анатолия Мамонтова. Как сообщает пресс-служба Минкультуры Удмуртской Республики, более 50 лет он был художественным руководителем коллектива.
За это время Мамонтов сумел создать индивидуальный стиль исполнения произведений удмуртского народного искусства, при нем ансамбль прославился – без преувеличения – на весь мир.
10 июня, на сороковой день со дня смерти Анатолия Васильевича, артисты ансамбля «Италмас» навестят его могилу. Они поделятся воспоминаниями, связанными с ним.
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