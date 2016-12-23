Передо мной лежит книга - сборник очерков издательства «Удмуртия» об удивительных людях, живущих или когда-то живших рядом с нами в Удмуртии. Она датирована 1988 годом и посвящена трудовым делам молодежи Удмуртии.
Нахожу в книге очерк «Оркестр из «Юности» Владимира Лучникова, ведущего популярной когда-то программы «На эстрадной радиоволне». И на волне памяти я словно переношусь в те времена, когда герой очерка Фарид Зайнутдинов был молодым руководителем увинского оркестра народных инструментов.
Много воды утекло за эти годы. Фарид Касимович Зайнутдинов стал заслуженным работником культуры УР, он полон идей, занят реализацией новых творческих проектов, которые уже успели заронить ценное зерно в зрителя: вот она - настоящая песня, от которой и мурашки по телу, и слеза от эмоций, и добрая, светлая улыбка, и широта души, и плач, и смех, и печаль, и любовь. Ведь песня - это не бездушные звуки, это, если хотите, бальзам, который врачует, делает мир другим хотя бы на миг.
Но самое главное - Фарид Зайнутдинов вернулся в творческую жизнь, и 10 ноября с успехом, но увы, при полупустом зале, прошел концерт ансамбля «Акварели», который появился совсем недавно.
– Фарид Касимович, что подвигло вас вернуться в культуру?
– Мне нравится эта работа. Это моя отдушина. И если даже на душе темно, и тянет груз проблем, связанных с делами в строительной фирме, которую вынужден был оставить, я отчетливо вижу светлое пятно - репетиции и предстоящие концерты. Без дела сидеть не могу, да и не хочу уже оставаться в стороне от культурных событий.
– Не вникающему в тонкости человеку может показаться, что работа в ансамбле гораздо проще, чем сольная.
– Напротив. Это не каждому дано. Ансамблевое пение - нечто другое. Здесь, кроме вокальных данных больше важны чувство ритма, слух и память. Очень сложно держать свою партию и при этом слышать остальных, вместе попасть в аккорд, держать общий настрой. Только тогда и получается настоящее исполнение, от которого слушатель может чувствовать эмоцию.
Участники ансамблей очень трудолюбивы. У нас уже есть первые результаты. В марте нынешнего года и «Калина», и «Акварели» приняли участие в республиканском конкурсе ансамблей эстрадной песни и получили два диплома лауреатов I и III степени.
– Они не могут быть не молодцами, потому как попробуй не спой у Фарида. Вы же руководитель - ого-го какой строгий!
– Бываю жестким. Но для меня главное правило - не унижать человека, не оскорблять. Всё остальное - рабочий процесс. Меня понимают и даже шутят на эту тему.
– Ансамбли исполняют потрясающе красивые вещи. Некоторые, например, «Черемшина», на мой взгляд, звучат даже лучше, чем в исполнении и Ротару, и Повалий. Как выбираете репертуар?
– В репертуаре старые песни советских времен, которые до сих пор интересны как публике, так и исполнителям, даже таким молодым, кто годится мне в дочери. У меня на цифровом носителе в записях тысяча песен, которые в свое время мы исполняли еще на танцах в 70 годы. Помимо того, есть грампластинки, магнитофонные записи.
У «Калины» будет легкий эстрадный жанр. Наша задача - восстановить коллектив, сделать его сильным. «Акварелям» стараюсь подбирать народные вещи и классику. Сейчас, например, серьезно думаем о трех фундаментальных вещах: работаем над произведением «Соловушка» Чайковского, в планах «сделать» «Адажио, соль минор» Альбинони. Хотим спеть и «Течет река Волга».
Коллективы поют вживую, партии исполняются на три-четыре голоса. Труд невероятный. Зато в результате получается красивое многоголосье.
– Фарид Касимович, почему вы решили пойти по пути вокала, почему ваш приход в культуру - это не создание инструментального коллектива, что было бы вполне логично, учитывая ваш уникальный опыт руководителя оркестра народных инструментов начала 70 до середины 90 годов?
– Я об этом думал, конечно. Но, во-первых, сегодня руководит оркестром народных инструментов моя ученица. Это правильно, я свое уже сделал в том коллективе в свое время. Создавать инструментальный коллектив по-хорошему, чтобы он состоялся, нужно не меньше семи лет. У меня нет сейчас этого времени, возраст не позволяет, да и физически уже не выдержу, наверное, такой нагрузки.
Создать джаз-бэнд в эстраде еще сложнее. У нас даже аппаратуры нет стоящей. Мы работаем на древнем микшерном пульте. Да, вокал для меня - это новое направление, но тоже очень интересное.
– И снова хочется оглянуться назад. Что произошло тогда, в середине 90, когда вы решили уйти из культуры?
– Говоря молодежным языком, это были годы облома. У огромного коллектива общей численностью около 100 человек - ни фестивалей, ни инструментов, ни костюмов. Ничего. Мы стали не нужны, экономическая ситуация того времени не позволяла культуре шиковать. Наложилось одно на другое.
С 1993-го года в коллективе начался некий творческий застой. К тому времени оркестр пришёл к такому уровню исполнения, что выше для любительского уровня уже было некуда. За 20 лет из ребят - приходящих и уходящих - я выжал все, что мог. Более сложные вещи, чем мы делали, уже не шли на том уровне, к которому мы и наш зритель привыкли. Не справлялись с задачей в полной мере. Не было движения, а это - начало конца. Плюс ко всему, на ту зарплату, которую тогда платили работникам культуры, я бы не смог поднять четырех дочерей.
– И вы ушли в строительный бизнес. Что нового для вас открыл мир там? Как вы погрузились из творчества в цемент?
– Мой брат, который живет в Реутово, предложил открыть здесь филиал строительной фирмы. Стройка, кстати, это тоже творчество. Только люди взрослые, их турпоходами и фестивалями, как это было в оркестре, не купишь.
Но мне приятно, что за эти 20 лет все-таки оставили хороший след. Возвели храм Иоанна Кронштадтского в Уве практически из руин, без должного и внятного финансирования подняли здание музыкальной школы. Построили животноводческий комплекс в одном из лучших сельхозпредприятий Удмуртии - СПК «Колос». Мне тогда его руководитель Владимир Красильников сказал, что я еще гордиться буду тем, какие результаты они выдадут, и это правда.
Что мне дал этот опыт чисто мужского дела? Сфера строительства - более практичная. С творческих небес и восхищения музыкой я спустился на землю. Для одного Зайнутдинова это убитые 20 лет, для второго - приобретенные.
В бизнесе тяжело психологически. Чемоданов с деньгами, вопреки представлениям многих граждан, нет. В бизнес я пришёл в 1994 году. Подавляющее большинство людей, которые начали заниматься предпринимательством в то время, не выдержали: разорились, обанкротились, их просто раздавила политика в отношении предпринимательства. В том числе и налоговое законодательство. Иногда было ощущение, что я живу в какой-то другой стране, до того было все странно. А культура - это все-таки моя светлая полоса.
Фарид Касимович, кажется, совсем не изменился с тех пор, когда я, ученица увинской школы № 4, под его баян в составе школьного хора старательно тянула «Опяяять черемуха в цветууууу..»" Он всё тот же - требовательный и честный, чуть взвинченный и какой-то родной. Как хорошо, что человек вернулся туда, где, наверное, Богом помечено: «Фарид, это твое»...
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Фарид Зайнутдинов:
– Сегодня в составе «Акварелей» шесть женщин: Татьяну Жданову знают, наверное, все. Она, кстати, под впечатлением от этой работы создала свой коллектив «СОНЭТ». Евгения Рябова работает в Поршур-Туклинском клубе, Наталья Гулевская - в центре национальных культур. Елена Мохова знакома зрителю по проекту «Две звезды по-увински», она работает в увинской средней школе № 1, по образованию историк. Надежда Шахтарина - предприниматель, живет в Узей-Тукле. Галина Веретенникова в молодости пела под наш оркестр, сейчас работает в детском саду.
Мужская часть коллектива поет и в «Калине», и в «Акварели». Это Сергей Юрьев, который работает в увинском РЭС. Илья Чирков трудится в ДДТ, он солист духового оркестра ДК «Юность». Олег Папулов тоже знаком зрителю, его жизненная деятельность его связана с торговлей. Как видите, совершенно разные люди. Для концертов, чтобы программа была разнообразной, привлекаем солистов - Ирину Левкович, Беллу Ахмадуллину и других.
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