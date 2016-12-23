Ижевская детская школа искусств № 12 отмечает юбилей Одна из самых молодых школ в городе встречает 25-летие в статусе лучшей детской школы искусств России...

В Ижевске идет подготовка к Третьему фестивалю «Всемирный день пельменя» Праздник национального удмуртского блюда и всех его международных «родственников» состоится в Удмурти...