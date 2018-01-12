Ледовый фестиваль ангелов и архангелов, придуманных художниками арт-объединения «Творческая дача», уже давно стал одним из культурных брендов Ижевска. Прозрачные скульптуры, объединённые темой нового осмысления христианских образов, стали важным символом не только художественной, но и духовной жизни города (многие жители относятся к скульптурам как к священным изображениям, осеняют себя крестным знамением, видя ледовых Спаса, архангелов или Богоматерь). Проведение фестиваля поддерживает Ижевская и Удмуртская епархия. Но интересен фестиваль не только верующим прихожанам, но и ценителям современного искусства: многие скульптуры предлагают нетривиальное прочтение христианской символики (достаточно вспомнить работу Романа Постникова «Ижевская пирамида», заключившую в знаковую геометрическую форму замороженную воду из пятидесяти ижевских родников, или его же работу «Яйцо», отражающую дуальность мира, в котором материальное и духовное, мирское и религиозное существуют неразделимо).
В этом году фестиваль развернётся на трёх площадках – вокруг Свято-Михайловского собора, у «Музея воды», располагающегося в старой водонапорной башне в центре Ижевска и на поляне у родника имени Дмитрия Пригова (поблизости от «Творческой дачи» на ул. Авангардной). Работы также будут размещены внутри «Музея воды». Фестиваль по-прежнему сохраняет свою мифологию: по мнению одного из идеологов и организаторов фестиваля художника Анфима Ханыкова, скульптуры из застывшей освящённой «крещенской» воды представляют собой материализовавшееся небесное воинство, которое охраняет город то тех пор, пока фигуры не растают, и гармонизируют пространства, в которых находятся.
Традиционно фестиваль оставляет в городе материальный след: выставку фотографий ледовых фигур, календари и сувенирную продукцию. В этом году художники сделали и специальные перчатки с фестивальной символикой, которые будут использовать при создании ледовых ангелов и архангелов.
Сейчас идёт «черновая» фаза работы над скульптурами. До 12 января продлится нарезка льда и формирование из ледяных блоков тех массивов, из которых затем будут вырезаны скульптуры. Презентация фестивальных работ состоится 19 января.
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