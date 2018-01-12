«Сегодня – дети, завтра – народ». Какими будут расти дети, такой впоследствии станет страна Во время конкурса–фестиваля «Мир един для всех» в Министерстве культуры и туризма УР выступили гости ...

Осознанный шаг от прошлого к будущему В Ижевске с 11 по 13 декабря проходила IX научно-практическая конференция «Антропопрактики. Зона ближ...