В кабинете доктора Андрея Копосова висит фотография. С веслом и огромным заплечным грузом он, согнувшись, идёт по горной тропе. «Рюкзак тогда весил больше, чем я. Если разогнёшься – перетянет», – вспоминает Андрей Августович поход на реку Китой в Иркутской области.
Во время путешествия у него разболелось колено, но на фотографии Копосов – довольный, улыбающийся. Каждый такой поход умиротворяет, даёт энергии на целый год. Андрей Копосов – онкоуролог.
Назвали лучшим
В своё время Сергей Примушко (его именем назван Республиканский онкологический клинический диспансер) ввёл внутрибольничный профессиональный праздник – День онколога. К этому дню здесь проводят конкурс, определяют лучшего врача – исследователя и лучшего врача – онколога. Ещё в 2005 году в номинации «врач – онколог» лучшим был признан Андрей Копосов.
– Андрей Августович принимает в день по 30 – 35 человек, а иногда и 50. Безотказный! И при таком потоке пациентов на него нет жалоб, – отозвалась о сотруднике Любовь Юрьева, заместитель главного врача.
Сам доктор воспринял столь высокую оценку критично: за годы работы, случалось, и на меня жаловались, но я, мол, отходчивый, незлобивый.
… Пятница, короткий день. Но и в укороченный день вместе с медсестрой Татьяной Козловой он принял тридцать одного пациента.
– Вам надо хоть немного передохнуть? – спрашиваю доктора перед интервью, но ему ни отдыхать, ни настраиваться на беседу не надо.
Доброжелателен, внимателен. Заметив, что пишу, не глядя в тетрадь, пошутил: «Мне бы так».
Побелел, но выбрал «мед»
Его мама, Нина Ивановна, работала врачом в участковой больнице, отец Август Андреевич – инженером в Сюрекском леспромхозе. Жили в Кильмези. Андрей учился в основном на «отлично». Школа – деревенская, но знания дала такие, что в Ижевский государственный мединститут он поступил с первого раза. Правда, вначале «повыбирал». Друг Михаил Кишкан, он старше и уже учился в «механе», сумел провести его в свой режимный институт, и Андрей даже посидел на лекции. А старший брат Эдуард, студент медицинского института, взял его с собой на операцию: маленькому ребёнку исправляли врождённое косолапие. Крови Андрей не боялся, но, когда раздалось «хр» – хруст исправляемой кости, юноша побледнел, прислонился к стене, а потом вышел на воздух.
И всё – таки выбрал мединститут: в общежитии «меда», где он тайком жил в школьные каникулы, было весело!
После интернатуры по хирургии два года работал в ижевской медсанчасти № 6, а потом перешёл в республиканский онкодиспансер. Тогда на всю Удмуртию был всего один онкоуролог – Игорь Кожевников. Он работал в Первой республиканской клинической больнице, а раз в неделю принимал пациентов в поликлинике онкодиспансера – до 50 человек в день. Наверное, ему надоело разрываться между двумя больницами, нагрузка была неимоверной, и он, присмотревшись к Андрею Копосову, предложил ему стать онкоурологом. «Почему бы и нет?» – решил молодой доктор.
Копосов ждал, когда откроется новое хирургическое отделение, всё же хотел работать хирургом. Но отделение долго не открывалось, а когда это произошло, тогдашний главврач Сергей Примушко сказал:
– А кто будет обеспечивать поток пациентов для этого отделения – сидеть в поликлинике!
И Копосов остался при «потоке».
Объяснит и пять, и десять раз
Вообще – то он не ограничивался только приёмом пациентов в поликлинике. Как – то к нему обратились за помощью из тюремной больницы: заключённому нужно было провести пункционную биопсию почки, чтобы верифицировать онкологическое заболевание. Доктор Копосов поехал туда и успешно, без осложнений выполнил эту диагностическую операцию под УЗИ – контролем. Такую методику он применил одним из первых в республике. Биопсия простаты под УЗИ – контролем получила распространение в Удмуртии тоже во многом благодаря Андрею Августовичу.
А во время обычного приёма в поликлинике главное – установить с пациентом контакт.
– Андрей Августович не расстанется с пациентом до тех пор, пока не убедится, что тот всё понял. Если надо, и пять, и десять раз одно и то же повторит, – так охарактеризовала своего наставника молодой онкоуролог Ирина Никитина.
Она признательна опытнейшему доктору за то, что он делится интеллектуальной собственностью. Бывают такие случаи, когда обычное лечение уже не даёт результата. Тогда она идёт к доктору Копосову, и он всё равно находит эффективную схему лечения, помогающую задержать развитие болезни.
Существует такое понятие, как «дожитие»: появляется новый препарат, и он продляет жизнь больного на несколько лет. А за это время производят ещё один новый препарат, который раздвигает рамки «дожития», потом ещё один… У Андрея Августовича есть пациент, который с четвёртой (!) стадией рака живёт более 10 лет.
Поток онкоурологических больных растёт, и именно Копосов переманил доктора Никитину из гинекологии в онкоурологию. Ирина Сергеевна такая энергичная, работоспособная, улыбчивая – справится!
Подтверждаю: доктор Копосов не ошибся. Очередь возле кабинета Ирины Никитиной продвигается быстро, сама она приветлива и совсем не выглядит усталой.
Умеет слушать
Мужчины нередко тянут до последнего, не идут к врачу, и Андрей Августович благодарен тем женщинам, жёнам, которые заботятся о здоровье мужа.
… Лия Дмитриевна всегда приезжает вместе с супругом. Четыре года назад она убедила его пройти УЗИ, и тогда на предстательной железе был обнаружен узелок. Это не рак, но надо наблюдать, иначе можно пропустить рак.
Муж малоразговорчивый, так на все вопросы доктора обычно отвечает Лия Дмитриевна. Она – то и сказала мне: «Андрей Августович умеет слушать, это помогает выработать тактику лечения».
Жена следит, чтобы муж вовремя принял лекарства. «Ах, не принял? Что, у нас сегодня праздник?». Так и удаётся сохранить здоровье. Свой крест подзаголовок
А если болезнь, как сказал один пациент, «уже за горло берёт»?
– Сил нет, не знаем, как справиться, – в словах родных пациентов порой такая усталость…
А доктор – им:
– Терпите. Зубами скрипите, но тащите своих родных.
Кто – то вспыхнет от возмущения: да вы, мол, не представляете, каково нам.
Но он – то как раз хорошо представляет. Не только как доктор. И иногда рассказывает родным пациентов, через что прошли они с братом. Их мама лежала без движения два с половиной года. И каждый день то старший брат, то младший приезжали к ней и ухаживали: кормили, чтобы не было пролежней, поворачивали её, обтирали…
– Это ваш крест, надо его нести, – говорит доктор Копосов родственникам больного.
Да, крест тяжёлый, но нести его надо.
Мечтали о бессмертии
– Известны ли причины рака мочеполовой системы?
– Нет, и, возможно, никогда не будут известны. Человек мечтал о бессмертии, так вот раковая клетка бессмертна. Если бы мужчины жили, скажем, до 120 – 130 лет, то, наверное, каждого пришлось бы лечить от рака предстательной железы, – высказал предположение Андрей Августович.
Рак у пожилых людей развивается обычно медленнее, его проще «захватить». А у молодых, энергичных, и раковые клетки делятся энергично, их рост труднее остановить. Труднее, но можно. И доктор Копосов в составе мобильной бригады ездит по деревням и сёлам Удмуртии, осматривает жителей. Его задача – диагностировать рак на ранней стадии, когда у человека ещё ничто не болит. Выступает и в роли просветителя. Объясняет, например, что рак мочевого пузыря нередко связан с курением, а рак почек может быть вызван работой с нефтепродуктами.
С веслом и удочкой
А на отдыхе Андрей Августович – созерцатель. Вот как об этом узнала: поинтересовалась, видел ли он на берегах Чусовой скалы – столбы, скалу – печку, скалу – великана, и доктор Копосов признался, что вообще – то он такие вещи не особо запоминает. «Чем хорош, – размышляет, – отдых на воде? Плывёшь, гребёшь, смотришь на удочку или природу и думаешь о чём – то своём. Или вообще ни о чём не думаешь!».
Сплавляться по рекам он и его сокурсники стали ещё тогда, когда учились в медицинском институте. Сейчас – сложнее: то семейные обстоятельства, то служебные. Не так давно один доктор из их компании стал главным врачом и сказал, что теперь он целый год – никуда. Но другие пойдут. Они и детей с собой берут. «Но наши дети, – с грустью констатирует доктор – путешественник, – идут, что называется, в арьергарде, ведомые. Нет у них такой компании, какая сложилась у нас, нет кого – то, кто бы всех заводил. А у нас такой костяк сохраняется. Генератор идей (куда пойти) – Павел Кузнецов, он сейчас заведует отделением УЗИ в ижевской городской больнице № 2».
– Мы сплавлялись по рекам Урала, Башкирии, Карелии. Хотел бы побывать ещё и на Алтае, – делится мечтой Андрей Августович. Перефразируя Владимира Высоцкого: «Лучше рек могут быть только реки, по которым ещё не сплавлялся».
Поздравляем Андрея Августовича Копосова и его друзей – путешественников с Днём медицинского работника. Желаем стойкого здоровья, спортивной выдержки и новых увлекательных походов.
Пациенты – о докторе
«Андрей Августович Копосов – хороший психолог, умеет настроить больного на борьбу с недугом».
«Доктор обладает даром убеждения, вселяет надежду на выздоровление и нормальное существование. Если человек начал лечиться у Андрея Августовича, то никогда не уйдёт к другому врачу».
«Нахожусь на лечении с ноября 2004 года. Андрей Августович очень грамотно подбирает лекарства, внимателен к больным. Я очень благодарен доктору за его чуткое ко мне отношение».
Рак у пожилых людей развивается обычно медленнее, его проще «захватить». А у молодых, энергичных, и раковые клетки делятся энергично, их рост труднее остановить. Труднее, но можно.
У Андрея Копосова есть пациент, который с четвёртой (!) стадией рака живёт более 10 лет.
ФОТО: Сергей РОГОЗИН
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