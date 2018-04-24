Таким образом, в парламенте республики на данный момент свободны два депутатских мандата. В прошлом году были прекращены полномочия депутата Юрия Фёдорова. По решению Государственного Совета он наделен полномочиями члена Совета Федерации.
Планируется, что в сентябре 2018 года в двух избирательных округах пройдут довыборы депутатов Государственного Совета.
Фото с сайта http://pkf-fakt.ru/
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