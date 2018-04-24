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Андрей Лямин сложил полномочия депутата Государственного Совета

24 апреля
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На открывшейся сегодня пятой сессии Государственного Совета шестого созыва принято решение досрочно прекратить депутатские полномочия Лямина Андрея Вячеславовича, избранного по Молодёжному избирательному округу № 12, на основании его письменного заявления о сложении полномочий депутата.

Rukovoditel Андрей Лямин сложил полномочия депутата Государственного Совета

Таким образом, в парламенте республики на данный момент свободны два депутатских мандата. В прошлом году были прекращены полномочия депутата Юрия Фёдорова. По решению Государственного Совета он наделен полномочиями члена Совета Федерации.

Планируется, что в сентябре 2018 года в двух избирательных округах пройдут довыборы депутатов Государственного Совета.

Фото с сайта http://pkf-fakt.ru/

Komosmb suv

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