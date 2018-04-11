Кресло главным редактора газеты на этот раз занял глава Завьяловского района, председатель Совета муниципальных образований Удмуртской Республики Андрей Коняшин. По традиции наш гость ответил на вопросы журналистов и дал редакции задание.
Елена Бородина:
В 2017 году Завьяловский район получил статус пристоличного района. Насколько он помогает решать проблемы?
– В 2017 году в соответствии с законопроектом «О мерах дополнительной поддержки социально–экономического развития Завьяловского района Удмуртской Республики» из бюджета региона району выделили дополнительно 72 миллиона рублей, в расчёте 1000 рублей на одного прописанного.
По закону эти деньги мы можем направить на решение конкретных проблем. Например, построить инженерную инфраструктуру на земельных участках, выделенных в соответствии с законом «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики». Наш район активно участвует в реализации этого закона, поэтому объёмы вводимого жилья и количество новых жителей у нас постоянно увеличиваются. Выделенные из бюджета республики 72 миллиона рублей, безусловно, стали большим подспорьем, в том числе и в строительстве инженерной инфраструктуры. Мы продолжили газификацию микрорайона «Медик», построили асфальтовые дороги в новых микрорайонах на улицах Божко и Троицкой села Завьялово и решили большую экологическую проблему в селе – реконструировали линию напорной канализации рядом с магазином «Шуныт».
Энвиль Касимов:
Близится лето. На какое количество жителей Завьяловский район увеличивается в это время?
Андрей Коняшин:
– По статистике, в Завьяловском районе живёт 76 тысяч жителей. Летом их количество увеличивается до 250 тысяч. Прирост происходит за счёт того, что люди едут на свои садоводческие участки, а их сегодня 80 тысяч в 150 садоводческих массивах, едут в коттеджные посёлки, на пруды, реки, базы отдыха и другие места, которые привлекают население в летний период.
Наверняка район испытывает нагрузку от такого притока людей?
– Да, это действительно так. И в первую очередь нагрузка ложится на сотрудников правоохранительных органов и МЧС. 75 процентов пожаров в районе происходит в садоогородах. Нехватка воды – ещё одна из проблем, возникающих по причине увеличения числа проживающих. Люди в больших количествах набирают воду для полива и даже наполняют бассейны. Естественно, возникают моменты, когда появляются перебои с подачей воды потребителям, тем не менее мы стараемся оперативно решать проблему.
Правда, что поселки Первомайский и Октябрьский присоединятся к Ижевску?
– Это не правда. Чаще всего вопрос присоединения поднимают те, кто переехал жить в район из города. Желание присоединиться к Ижевску лет пять назад было у жителей села Вараксино. Сегодня кто–то хочет, чтобы деревню Пирогово присоединили к городу. Но, как правило, после наших встреч с людьми, когда мы обговариваем все плюсы и минусы присоединения, большинство предпочитает сохранить статус сельских жителей.
При этом нам, районным властям, расслабляться ни в коем случае нельзя. Необходимо делать всё возможное, чтобы мыслей о присоединении к городу у людей больше не возникало. Для этого нужно создавать условия для комфортного проживания на селе: развивать инфраструктуру, доступность медицины и образования.
Игорь Егоров:
Кстати, о медицине. Как отразилось объединение завьяловской скорой помощи с ижевской на качестве предоставления услуги?
– Несколько лет назад мы выступили с инициативой о том, что наших пациентов должна принимать ближайшая городская дежурная скорой помощи. Ведь чтобы доставить больного в ЦРБ из отдалённой деревни, например, Кияика, «скорой» приходилось ехать через весь район, преодолевать по 70 километров. При этом мы не имели в виду объединение завьяловской и ижевской скорой помощи. Но Минздрав республики принял именно такое решение. Сегодня у Завьяловского района нет своей службы скорой помощи, только неотложка. Нас это не устраивает. Району не выделяют новые машины скорой помощи, хотя у нас огромная территория и большое количество населения. Мы бы хотели вернуть скорую помощь, но при условии, что сохранится возможность принимать наших больных в ближайших больницах Ижевска.
Энвиль Касимов:
В Завьяловском районе остро стоит проблема свалок. Как решаете этот вопрос?
– Проблема есть, и она возникает по причине того, что идёт массовое строительство жилья и много садоогородов. Мы даже создали интерактивную карту стихийных и несанкционированных свалок, а на их ликвидацию были вынуждены потратить около 2 миллионов рублей из собственного бюджета.
Галина Анищенко:
О переработке мусора не думали?
– Мы надеемся, что с 1 января 2019 года в Удмуртской Республике появится региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Сегодня государственные органы ведут работу по подбору земельного участка, на котором инвестор построит мусороперерабатывающий завод. Также проводятся экспертиза и подбор места. Мы предложили Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды УР несколько территорий, где можно реализовать проект по строительству полигона ТКО. И, конечно же, мы согласовываем все свои действия с населением, чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла в Глазовском районе, где, не обсудив своего решения с жителями, власти намеревались построить полигон ТКО вблизи Сянинского водохранилища. Благо строительство там было остановлено – вовремя вмешался Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Анна Вардугина:
Насколько Завьяловский район заполнен садоогородами, коттеджными посёлками? Есть куда расти? Или расширение возможно лишь за счёт потери леса?
– Скорее, за счёт сельхозугодий и пустующих земель, которые сегодня не используются по назначению. Использование этих земель, с одной стороны, даёт возможности для развития, а с другой – не влияет на общее снижение посевных площадей.
Игорь Егоров:
Как вы решаете проблему неиспользуемых сельхозугодий?
– В этом году мы переформатировали работу Управления имущества и земельных ресурсов путём создания полноценного и работоспособного отдела земельного контроля. В ближайшее время будет приобретено специализированное оборудование и начнётся работа по выявлению и привлечению к ответственности собственников, которые не используют свои земли по назначению. Мы вынуждены проводить эту работу, потому что заброшенные земли зарастают, появляется сухостой, который является потенциальным источником пожаров.
Анна Вардугина:
Прошлой осенью на бизнес–форуме Завьяловский район получил премию за лучшую стратегию по привлечению инвестиций на территорию муниципалитета. Расскажите об этом.
– Мы поддержали реализацию более 20 проектов на территории района. Самый знаковый – это компания «Ника», которая специализируется на производстве хозяйственно–бытовой группы товаров – гладильных досок, стремянок и лестниц, табуретов, сушилок, мебели для отдыха, товаров для дома и ванных комнат. Популярностью пользуются также детские товары этой фирмы – санки, столы, стулья и мольберты.
Питомник собак хаски в деревне Жеребёнки – ещё один из важных проектов. Он настолько полюбился жителям республики, что, по данным туристических агентств Удмуртии, в предновогодний период его посещают гораздо больше людей, чем усадьбу Тол Бабая в Шаркане. С этим проектом мы попали в календарь событийного туризма Удмуртской Республики. За время существования питомника провели уже шесть гонок под названием «Январская метель». Идея понравилась жителям района, и теперь многие заводят хаски. Даже у меня живёт собака этой замечательной, правда, невероятно непоседливой породы.
И, конечно же, наша гордость –Международный фестиваль «Окно в небо», который каждый год собирает в селе Люк ценителей и хранителей народного творчества из разных уголков России.
О личном
Энвиль Касимов:
Где отдыхает глава Завьяловского района?
– Для меня лучший отдых – это охота и рыбалка. А так раз в год стараюсь с супругой куда–нибудь съездить.
Нина Пузанова:
Спортом занимаетесь?
– В 10 лет меня пригласили в секцию волейбола в Камбарке – я там родился. После этого я всю свою сознательную жизнь занимался волейболом. Когда учился в механическом институте, играл в сборной республики. Один год даже капитаном был.
Задание редакции
Больше позитива!
За годы работы в должности главы Завьяловского района у меня сложилось впечатление, что наш район крайне интересен для журналистов, и особенно телевизионщиков. Но зачастую они едут к нам, чтобы снимать, увы, лишь проблемные сюжеты. От негатива, конечно, никуда не уйти, но, поверьте, в нашем районе и позитива немало: проходит масса прекрасных мероприятий, культурных и спортивных, живут интересные люди и работают замечательные предприятия. Так что, уважаемые журналисты, добро пожаловать в Завьяловский район за позитивными новостями и репортажами!
Андрей Коняшин:
– Кстати, если говорить о позитиве, не могу не рассказать одну историю. Лет 30 назад в храме Петра и Павла села Люк был клуб – типичная для советский эпохи ситуация. Один молодой специалист работал там после культпросветучилища по распределению. Спустя годы он ушёл в бизнес и стал успешным предпринимателем. В прошлом году он пришёл в администрацию района и рассказал нам о своём желании построить в Люке клуб. Мы выделили землю, построили коммуникации. И вот сегодня в Люке возводится культурный комплекс за счёт средств этого предпринимателя.
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