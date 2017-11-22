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Андрей Кириленко провел мастер-класс для ижевских спортсменов

7 ноября
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23316343 2017005121876222 3660112091079086700 n Андрей Кириленко провел мастер-класс для ижевских спортсменов

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко провёл сегодня, 7 ноября, мастер-класс для ижевских спортсменов. Также известный баскетболист ответил на вопросы зрителей и пообщался с прессой.

«Есть над чем работать, нужно прогрессировать, не нужно останавливаться. Результаты у Удмуртии хорошие, нужно двигаться вперёд, не стоять на месте», - отметил Кириленко.

Вечером прошел баскетбольный матч между «Звездами России», в которой кроме Андрея Кириленко выступал чемпион Европы Никита Моргунов, и сборной Удмуртии, одним из игроков которой был глава республики Александр Бречалов. Он закончился с ровным счетом 63:63. Команда Удмуртии вырвала ничью за 3 секунды до финального свистка.

Завтра, 8 ноября, состоится встреча Андрея Кириленко с главой Ижевска Юрием Тюриным и председателем Городской думы Ижевска Олегом Гариным. Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, на встрече обсудят перспективы развития баскетбола в Ижевска в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и подготовку тренерских кадров для спортивных школ.

Фото: facebook.com

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