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Андрей Исаев встретился с жителями республики

10 марта
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2f6660906e545bb60f15271cc068fb8d Андрей Исаев встретился с жителями республики

Депутат слышит своего избирателя

Традиционно в рамках региональной недели в приемной партии «Единая Россия» проходят встречи жителей Удмуртии и депутатов Госдумы. Сами парламентарии отмечают, что во многом благодаря таким встречам у них есть возможность напрямую услышать проблемы избирателей и впоследствии вносить поправки в законы.

–Бывает, небольшая просьба, и это уже не проблема одного человека, а сбой в системе законодательства в целом. Это, разумеется, наталкивает на то, чтобы вносить соответствующие поправки, - подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности, депутат Госдумы Андрей Исаев. - Так было, кстати, и с решением о бессрочной приватизации жилья. Именно во время таких встреч выяснилось, что существуют десятки причин, из-за которых человек не смог и не сможет пока приватизировать свою квартиру. Поэтому и было принято российскими парламентариями однозначное решение - приватизация жилья должна быть бессрочной.

На этот раз, 1 марта, к Андрею Исаеву обратилось несколько человек. Среди них жительница Ижевска, которая рассказала, что не получает пособие в связи с потерей мужа-кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Депутат ответил ижевчанке, что обратится с запросом в соответствующие региональные министерства и поможет найти решение этой проблемы.

Другая посетительница посетовала, что одновременно с повышением размера пенсии размер доплаты к ней сократился. Андрей Исаев изучил документы, которые пожилая женщина принесла на прием, и пришел к выводу, что никакого нарушения закона в этом случае нет.

Была на приеме семья из Сарапула. Главу семейства - военного хирурга - уволили с работы и потребовали освободить служебную квартиру. Это жилье семья получила, когда супруг работал в одном из медицинских учреждений города. Позже хирург решил принять участие в программе «Земский доктор» и перешел на службу в другое медучреждение. Теперь его вместе с семьей пытаются выселить из квартиры.

– Понятно, что, может быть, есть формальная казуистика, которая позволяет в данном случае манипулировать жильем. Но мы же сами создаем программы, для того чтобы привлекать врачей для работы в малых городах и селах. Что же мы после этого этих людей, которые там работают и намерены работать, выталкиваем? Конечно, эту проблему надо решать.

Андрей Исаев берет на контроль решение вопросов жителей Удмуртии, обратившихся в приемную.

Фото: udmurt.er.ru

Метки: Исаев партия помощь прием граждан региональная неделя

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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