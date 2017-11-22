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Андрей Исаев возьмет расследование обрушения жилого дома в Ижевске под депутатский контроль

9 ноября
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Img 3093 Андрей Исаев возьмет расследование обрушения жилого дома в Ижевске под депутатский контроль

Как сообщило РИА Новости, Первый замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, представляющий в ГД Удмуртскую республику, возьмет под своей депутатский контроль выяснение обстоятельств обрушения жилого дома в Ижевске.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости об обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. Под завалами могут оставаться люди. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

«Я, как депутат, конкретно в этой ситуации обязательно разберусь», — ответил Исаев на вопрос РИА Новости, возьмет ли он расследование данного события под свой контроль.

При этом парламентарий добавил, что, если понадобится, происшествие обсудят и, возможно, будут приняты дополнительные законодательные меры. «Поначалу нам нужно до конца разобраться в ситуации», — отметил он.

В заключение Исаев выразил свое сочувствие всем пострадавшим. «Очень надеюсь, что власти Ижевска и региона оперативно преодолеют последствия аварии», — сказал собеседник агентства.

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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