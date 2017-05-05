«Единая Россия» считает создание новых учебных мест в образовательных учреждениях одной из наиболее значимых программ, именно этот вопрос во время обсуждения в Государственной Думе отчета Правительства РФ поднимала фракция «Единой России». Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, комментируя поручения премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Ранее в течение трех лет нам удалось ликвидировать очереди в детские сады для детей от трех до семи лет. Сейчас на первый план выходит вопрос увеличения школьных мест. Необходимо исполнить поручение Президента о переходе на обучение детей в одну смену. Диалог, который состоялся во время отчета Правительства, оказался очень важен: Минфин и Минобрнауки должны изыскать дополнительные средства в объеме 10,2 млрд рублей на реализацию соответствующей программы», - сказал Исаев.
Он отметил, что Партией ставился вопрос о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
«Напомню, что в Государственной Думе создана межфракционная рабочая группа, занимающаяся этим вопросом. Ее возглавляет первый вице-спикер Александр Жуков. То, что председатель Правительства дал поручение Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить до 20 мая, то есть в кратчайшие сроки, проект федерального закона о соответствующем повышении МРОТ, очень важно. Думаю, что состоится определенная дискуссия между сторонами социального партнерства, депутатами всех фракций. У нас есть возможность благодаря данному поручению уже в весеннюю сессию 2017 года выйти на принятие закона о доведении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума», - пояснил Исаев.
Депутат добавил, что вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам тоже неоднократно поднимался в парламенте. Отказ от индексации привел к тому, что некоторые мало зарабатывающие пенсионеры либо прекращают работать, либо уходят «в тень», а это означает сокращение как поступлений от подоходного налога, так и взносов в Пенсионный фонд.
«В апреле вопрос о возврате индексации ставился перед премьер-министром нашими коллегами из других фракций. «Единая Россия» также считает целесообразным обсудить восстановление индексации пенсий тем пенсионерам, которые получают наименьшую заработную плату и при этом занимаются социально значимыми делами, в первую очередь работают в бюджетной сфере», - заявил парламентарий.
Он отметил, что еще одно поручение председателя Правительства РФ касается совершенствования демографической политики и создания стимулов для повышения рождаемости. «Отмечу, что демографическая политика находится сейчас в центре внимания. Уже много лет действует программа материнского капитала. Кроме соответствующей программы на федеральном уровне существуют программы поддержки рождаемости в регионах. Но, к сожалению, несмотря на это, все равно велик риск возникновения демографической ямы в ближайшем будущем. Это связано с тем, что в репродуктивный возраст вступают люди, родившиеся в девяностые годы, а их немного. Поэтому необходимы дополнительные стимулы со стороны государства для увеличения рождаемости», - заключил он.
Напомним, что Дмитрий Медведев 19 апреля представил отчет Правительства РФ в Государственной Думе. В ходе отчета депутаты от каждой фракции задали по пять вопросов. На основе озвученных вопросов, а также выступлений от фракций Правительство РФ подготовило ряд поручений профильным министерствам. Поручения опубликованы сегодня на сайте Кабмина РФ.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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