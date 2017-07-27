Во время приема граждане обращались к представителю Удмуртии в Госдуме РФ, члену фракции «Единая Россия» по самым разным вопросам, сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия". Были недовольные решениями судебных инстанций или следственных органов. По таким вопросам Андрей Исаев обещал подготовить документы и обратиться в Генеральную прокуратуру РФ для проверки законности принятых решений.
Были вопросы, связанные с установлением инвалидности или выдачей удостоверения детям, пострадавшим от лучевой болезни в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Эти проблемы будут решаться совместно с Минтруда РФ и органами государственной власти Удмуртии.
Поднималась тема регистрации эко-поселения, организованного на определенном земельном участке. Благодаря принятому весной правовому акту о земельной амнистии, добросовестно приобретенные земельные участки могут быть узаконены, вследствие чего возникает вопрос о их регистрации поселения и регистрации проживающих в нем граждан. Этот вопрос будет решаться с правительством Удмуртии.
Один из пришедших на прием граждан предложил усовершенствовать формулу расчета пенсий. Эти предложения будут обсуждаться с представителями соответствующего департамента Минтруда РФ.
– Прием был довольно насыщенный. Он касался конкретных прав и интересов людей. Мы будем работать для того, чтобы эти интересы были защищены и реализованы, - подвел итоги приема Андрей Исаев.
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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