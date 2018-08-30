По мнению первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрея Исаева, выступление Президента было долгожданным, многие хотели услышать позицию и мнение главы государства по важнейшему социальному вопросу.
«Это беспрецедентный формат, - отметил парламентарий. - Президент до этого обращался к Федеральному Собранию, общался с широким кругом журналистов, проводил прямую линию. Но такой формат обращения к нации исключителен. Это говорит о том, какое значение Президент придает этому важнейшему социально-экономическому вопросу».
Исаев напомнил, что некоторые оппоненты ранее пытались выдать отсутствие выступления Президента за отсутствие позиции либо за нежелание касаться сложной темы.
«На самом деле все обстояло совершенно иначе, - заявил депутат. - В фильме «Капитанская дочка» есть такой эпизод, когда проходит военный совет, и Петр Андреевич Гринев говорит: «Мне по заведенному обычаю, как младшему, дали говорить первому». Это действительно так, на военном совете старший говорит последним. Потому что после того, как он сказал, нет смысла обсуждать».
Исаев провел аналогию с выступлением Владимира Владимировича Путина, который, по мнению депутата, захотел сначала услышать мнение всех политических партий, общественных объединений, экспертного сообщества, граждан.
«Президент прекрасно понимает риски этой необходимой, вынужденной реформы, он неоднократно подчеркивал, что, конечно, такая реформа не может никому нравиться, в том числе ему самому. Но он очень убедительно объяснил, что можно было бы еще лет 10 оставлять все, как есть, и переложить это решение на плечи следующего поколения руководителей. Но не было бы того люфта, который есть у нас – возможность ввести переходный период, возможность сохранить льготы, возможность направить дополнительные средства на поддержку занятости и переобучение людей старших возрастов, на поддержку их здоровья.
Именно сейчас у нас все эти возможности есть», - выразил свое мнение Исаев.
Как подчеркнул первый замруководителя фракции «Единая Россия», настал тот сложный момент, когда эти решения необходимо принимать: «Непринятие их, и Президент это подчеркнул, привело бы, в конце концов, к краху пенсионной системы страны и, более того, к краху всей финансовой системы».
«Разговор Президента был предельно откровенный, – отметил Исаев. - Он услышал чаяния людей, и к правительственным предложениям, которые были рассчитаны с точки зрения экономики, социальной эффективности, он приложил очень важный фактор – это справедливость.
Исходя из соображений справедливости, Путин предложил сделать увеличение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин на одинаковое количество лет. Он уточнил, что должна быть предоставлена реальная возможность тем, кто выработает большой стаж, досрочно уйти на пенсию. По мнению Президента, для женщин, воспитавших трех, четырех и более детей, должны быть пенсионные льготы. Глава государства также сказал о необходимости ввести юридическое понятие «работник предпенсионного возраста», уделить этой категории особое внимание, ее правовой защите, возможности обеспечения переквалификации, ее здоровью.
Одним словом, Президент РФ задал важный вектор дальнейшей работы и над самим законом, и над пакетом сопровождающих законов и решений, без которых достижение главной цели – создания устойчивой пенсионной системы, которая обеспечит устойчивый рост пенсий для наших пенсионеров, - будет невозможно».
«Мне кажется, что он переломил ход обсуждения. От споров «надо-не надо повышать пенсионный возраст» мы переходим к разговору о том, как это сделать эффективно и справедливо, не нарушив права людей», - заключил Исаев.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.