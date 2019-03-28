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Андрей Исаев: Научно-образовательный центр способен преобразовать регион

27 марта
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26 марта 2019 года, в рамках реализации национального проекта «Наука» прошла встреча депутата Государственной Думы РФ от Удмуртии Андрея Исаева, с директором Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктором физико-математических наук, профессором Михаилом Альесом.

Img 4939 Андрей Исаев: Научно-образовательный центр способен преобразовать регион

На встрече были обсуждены перспективы создания Научно-образовательного центра (НОЦ) в Удмуртии, внесены предложения по развитию научной отрасли в республике, по привлечению и закреплению в отрасли молодежи, обсуждено участие научного сообщества республики в реализации нацпроектов на территории региона и другие вопросы.

«На меня произвело очень большое впечатление знакомство с центром, с людьми, которые здесь работают, – прокомментировал посещение Удмуртского федерального исследовательского центра (ФИЦ) Андрей Исаев.

«Мы видим здесь реальное сотрудничество различных направлений науки, мы видим взаимное обогащение, поиск взаимных научных решений. Очень важным мне показался, на мой взгляд, настрой на то, чтобы, не теряя академической высоты, тем не менее, находить прикладные решения, которые будут выгодны для людей и которые дадут средства для дальнейшего развития. Например, вопрос, связанный с генной инженерией и развитием растениеводства, он имеет, на мой взгляд, очень большие, очень серьезные перспективы»,- отметил парламентарий.

Сейчас начинается реализация масштабных национальных проектов, среди которых одно из ведущих мест будет занимать национальный проект «Наука». В отличие от госпрограмм национальный проект нацелен не на освоенное количество средств, а на результат. «Здесь я увидел настрой на результат, увидел готовность самим искать индустриальных партнеров, представителей бизнес-структур, которые напрямую заинтересованы в развитии научных технологий, готовы вкладывать сюда средства, – подчеркнул депутат, – увидел готовность работать с образовательными учреждениями, потому что наука не мыслима без подготовки молодой смены, без вовлечения молодежи». «Задача у нас одна: чтобы наука стала движителем развития региона, – продолжил тему директор научного центра Михаил Альес. – Заделы, которые достались нам со времен Советского Союза иссякают, сейчас важно, чтобы генерировались идеи, приносящие высокую добавочную стоимость. У нас есть партнеры – это наши крупные промышленные предприятия и наши вузы. Нас поддерживает региональное министерство и руководство республики, наряду с федеральными структурами и РАН».

Присутствующая на встрече министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова отметила, что с реализацией нацпроектов для республики появился особенный шанс. «Сотрудничество Удмуртского ФИЦ с вузами при поддержке правительства дает уверенность, что на территории республики появится конкурентоспособный Научный образовательный центр». Научный образовательный центр – это сетевая структура, которая объединяет четыре субъекта: академия наук, вуз, индустриальный партнер и региональная власть, как организатор.

«Ключевое слово – соорганизованность, а для этого должны быть основания, и они у нас есть», – сказал директор исследовательского центра. Общих практик по созданию НОЦ – нет. Президент в своем послании объявил о создании только трех: Белгород, Пермь и Тюмень. Конкуренция здесь крайне жесткая. Объявлено, что будет всего 15 подобных центров по всей стране. «Если перечислить такие научные мегоагломерации, как Красноярск, Новосибирск, Томск или Екатеринбург, то история чтобы ты стоял на пьедестале – не простая, – констатировал директор центра, – но мы обладаем рядом уникальных компетенций и уверены, что сможем сформировать в течение этого года конкурентную заявку и победить», – добавил он.

«Научно-образовательный центр способен преобразовать регион, – уверен Андрей Исаев. Это институт, который строится на долговременном фундаменте. НОЦ способен сделать регион привлекательным для инвестиций. Это создаст тысячи высококвалифицированных рабочих мест, изменит среду обитания. Поэтому конкуренция за то чтобы попасть в эти 15 регионов – крайне высока. «Удмуртия – регион с высококвалифицированным населением, с огромной оборонной промышленностью, которая все советские годы была флагманом индустрии и научно-исследовательских разработок, и поэтому у нас изначальные данные, чтобы участвовать в конкуренции, стать таким центром очень высоки. За это будем вместе бороться», –заключил депутат.

Напомним, что перспективы создания Научно-образовательного центра в Удмуртской Республике обсуждались Главой региона Александром Бречаловым с министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым в январе текущего года.

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