**В ОАО «Удмуртнефть» стартовал ежегодный конкурс профмастерства «Лучший по профессии». Победители п...

**22 марта 2019 года в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете имени Н...

**До «Тотального диктанта» остался месяц: в 2019 году жители российских регионов, в том числе и Удмур...