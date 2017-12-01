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Андрей Исаев: Это пример оперативного принятия Президентом важных решений

1 декабря
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Представитель Удмуртии в Госдуме РФ прокомментировал предложения Владимира Путина, прозвучавшие на заседании координационного Совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей

%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%b5%d0%b2 Андрей Исаев: Это пример оперативного принятия Президентом важных решений

28 ноября Президент России предложил пакет мер, направленных на поддержку молодых семей. Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев, выступая перед журналистами региональных СМИ Удмуртии, прокомментировал инициативы Владимира Путина.

‒ Напомню, что это предложение ввести дополнительное пособие для молодых семей, которые завели первого ребенка ( до полутора лет) в объеме прожиточного минимума. Это продление программы «Материнский капитал» до 2022 года. Это разрешение семьям, которые испытывают наибольшие экономические трудности, использовать материнский капитал в виде текущих платежей. Это предложение по льготной ипотеке для семей. Все предложения очень важны и должны вступить в силу с 1 января 2018 года.

У нас осталось восемь пленарных заседаний Государственной Думы до конца года. Поэтому сейчас мы будем подгонять коллег из соответствующих министерств ( в первую очередь из министерства труда). И нам надо будет в оперативном режиме принимать эти важнейшие решения. Это, кстати говоря, показатель того, как Президент принимает оперативно очень серьезные решения, реагируя на серьезные вызовы, с которыми страна столкнулась.

Вызов этот связан с объективной причиной, потому что наступает период создания семей поколением девяностых, которое было связано с периодом демографического спада, - отметил Андрей Исаев.

Добавим, что инициативы Президента России обсуждались и были поддержаны участниками совещания по вопросам реализации на территории Удмуртии партпроекта «Детские сады – детям», которое состоялось 29 ноября в здании Госсовета УР.

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