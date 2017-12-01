28 ноября Президент России предложил пакет мер, направленных на поддержку молодых семей. Депутат Госдумы РФ Андрей Исаев, выступая перед журналистами региональных СМИ Удмуртии, прокомментировал инициативы Владимира Путина.
‒ Напомню, что это предложение ввести дополнительное пособие для молодых семей, которые завели первого ребенка ( до полутора лет) в объеме прожиточного минимума. Это продление программы «Материнский капитал» до 2022 года. Это разрешение семьям, которые испытывают наибольшие экономические трудности, использовать материнский капитал в виде текущих платежей. Это предложение по льготной ипотеке для семей. Все предложения очень важны и должны вступить в силу с 1 января 2018 года.
У нас осталось восемь пленарных заседаний Государственной Думы до конца года. Поэтому сейчас мы будем подгонять коллег из соответствующих министерств ( в первую очередь из министерства труда). И нам надо будет в оперативном режиме принимать эти важнейшие решения. Это, кстати говоря, показатель того, как Президент принимает оперативно очень серьезные решения, реагируя на серьезные вызовы, с которыми страна столкнулась.
Вызов этот связан с объективной причиной, потому что наступает период создания семей поколением девяностых, которое было связано с периодом демографического спада, - отметил Андрей Исаев.
Добавим, что инициативы Президента России обсуждались и были поддержаны участниками совещания по вопросам реализации на территории Удмуртии партпроекта «Детские сады – детям», которое состоялось 29 ноября в здании Госсовета УР.
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