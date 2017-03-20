Главная » Андрей Гальцин покинул пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии

Андрей Гальцин покинул пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии

20 марта
0
2 10 Андрей Гальцин покинул пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии

Андрей Гальцин покинул пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. Соответствующий указ 17 марта подписал глава республики Александр Соловьев.

«Освободить Гальцина Андрея Ивановича от должности Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики 20 марта 2017 года по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», - цитирует документ ИА «Удмуртия».

СПРАВКА

Гальцин Андрей Иванович родился 10 мая 1961 года в п. Сосновка Малопургинского района Удмуртской АССР. В 1983 году окончил Ижевский механический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», в 1997 году - Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление.

1983-1988 г. - сменный мастер цеха № 47 ПО «Ижевский мотозавод»

1988-1990 г. - секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ г. Ижевска

1990-1995 г. - заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта исполкома Октябрьского райсовета г.Ижевска

1995 г. - начальник отдела по делам молодежи администрации Октябрьского района г. Ижевска

1995-1996 г. - председатель комитета по делам молодежи администрации г. Ижевска

1996-2001 г. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи

2001-2002 г. - заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики - начальник управления общественно-политической информации

2002-2008 г. - руководитель регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия»

2008-2012 г. - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям

2012-2014 г. - руководитель регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия»

2014 г. - исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики

2014-2017 г. - руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики

Награжден почетными грамотами правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой Удмуртской Республики, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, присвоено почетное звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики».

Фото: fedpress.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо