Андрей Гальцин покинул пост руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. Соответствующий указ 17 марта подписал глава республики Александр Соловьев.
«Освободить Гальцина Андрея Ивановича от должности Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики 20 марта 2017 года по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации», - цитирует документ ИА «Удмуртия».
СПРАВКА
Гальцин Андрей Иванович родился 10 мая 1961 года в п. Сосновка Малопургинского района Удмуртской АССР. В 1983 году окончил Ижевский механический институт по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», в 1997 году - Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление.
1983-1988 г. - сменный мастер цеха № 47 ПО «Ижевский мотозавод»
1988-1990 г. - секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ г. Ижевска
1990-1995 г. - заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта исполкома Октябрьского райсовета г.Ижевска
1995 г. - начальник отдела по делам молодежи администрации Октябрьского района г. Ижевска
1995-1996 г. - председатель комитета по делам молодежи администрации г. Ижевска
1996-2001 г. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам молодежи
2001-2002 г. - заместитель руководителя администрации президента и правительства Удмуртской Республики - начальник управления общественно-политической информации
2002-2008 г. - руководитель регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия»
2008-2012 г. - председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям
2012-2014 г. - руководитель регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия»
2014 г. - исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики
2014-2017 г. - руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики
Награжден почетными грамотами правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой Удмуртской Республики, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, присвоено почетное звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики».
Фото: fedpress.ru
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