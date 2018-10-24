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Андрей Чибис высоко оценил качество благоустройства сквера «Открытый сад»

23 октября
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Сегодня в рамках рабочего визита в Удмуртию заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис в сопровождении Главы республики Александра Бречалова и Председателя Правительства Ярослава Семенова посетил ижевский сквер «Открытый сад», благоустройство которого стало возможным благодаря реализации механизма государственно-частного партнёрства.

Nik 9670 %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4 Андрей Чибис высоко оценил качество благоустройства сквера «Открытый сад»

«Открытый сад» - это одно из немногих пространств в Ижевске, созданных за счёт вклада города, средств инвестора и жителей столицы республики. Год назад он представлял собой заброшенный участок, заросший кустарниками и американскими клёнами. Сегодня - это современная многофункциональная городская площадка, включающая в себя зону коворкинга, детскую игровую площадку, арт-объекты и место для проведения массовых мероприятий.

По словам генерального ди⁠ректора Группы компаний «Острова» Дмитрия Данилова, инвестора проекта, основной целью создания этого городского пространства было не просто благоустроить сквер, а создать современное, качественное и удобное пространство для притяжения людей.

Благодаря активной деятельности представителей компании, целой группы активистов, к участию в проекте удалось привлечь жителей города, которые помогли «Открытому саду» состояться и в первый же месяц работы собрать на своей площадке свыше 40 тыс. горожан.

Стоит отметить, что вклад городского сообщества в благоустройство этого сквера составил около 5 млн рублей, ещё 8,5 млн рублей вложил инвестор.

В ходе посещения «Открытого сада» Глава Удмуртии Александр Бречалов обратил внимание гостей на то, что это пример грамотной работы с городскими пространствами. Далее в беседе с инвестором и представителями общественности он подчеркнул: «Крайне важно наполнить общественное пространство жизнью и событиями. Эту цель мы ставим перед собой и в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Мы заинтересованы в том, чтобы город жил такими локальными площадками. Чтобы народ не стекался на День оружейника, Новый год на Центральной площади. <…> Самый элементарный запрос – нужны пространства, где люди могут пообщаться, инициативы реализовать. Команда есть, которая суперуспешно реализовала инициативу. У нас есть модераторы всей этой истории. У вас всё получается. Мы готовы дальше с вами плотно сотрудничать. <…> Если у вас инициатива есть, какая-то концепция, обращайтесь к Главе, руководству городу, мы вас обязательно поддержим», - прокомментировал Александр Бречалов. Он также призвал подумать о благоустройстве и возрождении активной жизни в Ярушкинском парке, назвав это место уникальным.

Дегустацией удмуртских перепечей, испечённых здесь же в открытой уличной печи, а также словами благодарности за качественно реализованный проект закончилась встреча заместителя министра строительства РФ Андрея Чибиса с «Открытым садом» и его инициаторами.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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