Андрей Чибис в Ижевске проверил исполнение договора концессии по тепловой инфраструктуре **23 октября в ходе рабочего визита в Ижевск замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис посетил ...

Удмуртская Республика готовится ко дню своего рождения **В этом году Удмуртская Республика готовится по-особенному отметить День народного единства России и...

Андрей Чибис и Александр Бречалов ознакомились с ходом благоустройства Сарапула **После поездки на Сарапульский электрогенераторный завод главный государственный жилищный инспектор ...