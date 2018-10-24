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Андрей Чибис в Ижевске проверил исполнение договора концессии по тепловой инфраструктуре

23 октября
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23 октября в ходе рабочего визита в Ижевск замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис посетил два микрорайона, где прошедшим летом энергетики провели реконструкцию теплосетевого оборудования.

8a9b8fca4f03dc5f7b5d84bb61f5b3b8 Андрей Чибис в Ижевске проверил исполнение договора концессии по тепловой инфраструктуре

На примере этих объектов он ознакомился с результатами реализации договора концессии между Администрацией города и теплоснабжающей компанией «Удмуртские коммунальные системы» (ООО «УКС», входит в Группу «Т Плюс»).

Были проинспектированы два тепловых пункта: ЦТП по ул. Шишкина 1 и ИТП по ул. 40 лет Победы 50а. ООО «УКС» в 2018 году реконструировало данные объекты в рамках концессионного соглашения.

Как отметил ди⁠ректор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов, объект на ул. Шишкина 1 стал частью комплексного проекта помодернизации системы теплоснабжения в ижевском микрорайоне «Культбаза». В летнюю ремонтную кампанию здесь были обновлены 3,5 км критически изношенных теплосетей. А также полностью модернизировано и автоматизировано оборудование центрального теплового пункта, к которому подключены 24 жилых дома и 10 соцучреждений. После реконструкции жители получили фактически новую теплосетевую инфраструктуру, основанную на современных энергосберегающих материалах и технологиях. Объем вложений энергетиков в микрорайоне составил свыше 35 млн рублей (с НДС).

Реконструкция другого объекта - ИТП по ул. 40 лет Победы 50а – более локальный проект. Но в результате его реализации была разрешена ситуация с качеством коммунальных услуг для жильцов двух 14-этажных домов микрорайона.

В свою очередь Андрей Чибис, подводя итоги проверки объектов модернизации коммунальной инфраструктуры в Ижевске, подчеркнул: «Ещё два года назад трудно было представить, что всё так сильно изменится. Как видим сегодня, концессия действительно даёт свои плоды».

Продолжая тему, Глава Удмуртии Александр Бречалов, отметил, что концессионные соглашения становится основным инструментом преобразования жилищно-коммунального хозяйства. Здесь очень важно, когда бизнес и государство находят общий язык. Сокращение обращений граждан по проблемным участкам, которые зачастую размещают сообщения в том числе и в социальных сетях, – один из индикаторов эффективности принимаемых решений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что концессионное соглашение в Ижевске действует с 2017 до 2032 года. По нему теплоснабжающая компания планирует за 16 лет заменить около 300 км теплосетей, провести реконструкцию и замену оборудования ЦТП. Ежегодный объем финансирования этих работ составляет не менее 500 млн рублей. Суммарный объем финансовых вложений за весь период действия договора составит 7,3 млрд рублей (с НДС) в ценах 2016 года. С учётом ежегодной индексации общая сумма инвестиций достигнет 11 млрд рублей.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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