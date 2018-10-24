Андрей Чибис высоко оценил качество благоустройства сквера «Открытый сад» **Сегодня в рамках рабочего визита в Удмуртию заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чиби...

Удмуртская Республика готовится ко дню своего рождения **В этом году Удмуртская Республика готовится по-особенному отметить День народного единства России и...

Андрей Чибис и Александр Бречалов ознакомились с ходом благоустройства Сарапула **После поездки на Сарапульский электрогенераторный завод главный государственный жилищный инспектор ...