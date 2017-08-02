1 августа с рабочим визитом Ижевск посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России - главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. Как сообщает пресс-служба администрации города, он оценил подготовку к отопительному сезону и проконтролировал выполнение обязательств концессионного соглашения по реконструкции теплосетей в Ижевске.
Инспекция объектов прошла совместно с Главой Ижевска Юрием Тюриным, руководителями компании-концессионера: директором Удмуртского филиала «Т Плюс» Дмитрием Федоровым и директором ООО «УКС» Ярославом Балобановым.
Свой рабочий визит инспектор начал с посещения ЦТП-40 ул. 40 лет Победы, 118а. Этот объект - пример комплексного подхода к решению проблем систем теплоснабжения в микрорайоне. На ЦТП этим летом была реконструирована тепломеханическая часть отопления. В следующем году ЦПТ ждет замена оборудования по ГВС. Кроме того, здесь уже обновлены две ветви квартальных сетей, около 2 000 м. В общей сложности произведена замена 91% трубопроводов в микрорайоне.
Андрей Чибис отметил, что прибыл в столицу Удмуртии по приглашению Александра Бречалова, с которым подробно обсудили план совместных действий в республике.
– Мой предыдущий визит в Ижевск, зимой 2015-2016 годов, можно назвать вынужденным - из-за той чрезвычайной ситуации, которая сложилась на теплосетевых объектах города. Именно тогда мы говорили, что латанием дыр не обойдешься, эту систему нужно радикально реконструировать, - подчеркнул Андрей Чибис. - Увиденным я доволен и благодарен городским властям, что они перешли к системной работе по модернизации теплосетевых объектов. Заключили концессионное соглашение, где четко прописали обязательства концессионера по плановой модернизации оборудования, замене теплосетей. Задача стоит - в рамках концессии заменить в городе 50% сетей. Это может стать одним из ярчайших примеров модернизации системы теплоснабжения в рамках концессионного соглашения, особенно после той критичной ситуации, которая сложилась в Ижевске два года назад. Я увидел, как меняются оборудование ЦТП, теплосети. Я рад с такой позитивной повесткой посещать удмуртскую Республику.
Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал главному государственному жилищному инспектору России, что сложные инженерные работы на объектах теплоснабжения идут в точном соответствии с концессионным соглашением, с согласованными графиками, уровень специалистов и качество применяемых материалов соответствует всем требованиям.
Всего в рамках концессионного соглашения в 2017 году в Ижевске будет заменено 36,5 км квартальных трасс, выполнены работы по обновлению оборудования на 55 ЦТП города, 7 из них ждет полная реконструкция с заменой теплообменного оборудования. В работы по обновлению теплосетевого хозяйства Ижевска концессионер направит около 500 млн рублей.
Фото: izh.ru
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