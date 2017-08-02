Главная » Общество » Андрей Чибис проконтролировал модернизацию теплосетевых объектов Ижевска

Андрей Чибис проконтролировал модернизацию теплосетевых объектов Ижевска

1 августа
0

В рамках концессии в столице Удмуртии заменят 50 процентов сетей

0 mediagal 78686 1 Андрей Чибис проконтролировал модернизацию теплосетевых объектов Ижевска

1 августа с рабочим визитом Ижевск посетил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России - главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. Как сообщает пресс-служба администрации города, он оценил подготовку к отопительному сезону и проконтролировал выполнение обязательств концессионного соглашения по реконструкции теплосетей в Ижевске.

Инспекция объектов прошла совместно с Главой Ижевска Юрием Тюриным, руководителями компании-концессионера: директором Удмуртского филиала «Т Плюс» Дмитрием Федоровым и директором ООО «УКС» Ярославом Балобановым.

Свой рабочий визит инспектор начал с посещения ЦТП-40 ул. 40 лет Победы, 118а. Этот объект - пример комплексного подхода к решению проблем систем теплоснабжения в микрорайоне. На ЦТП этим летом была реконструирована тепломеханическая часть отопления. В следующем году ЦПТ ждет замена оборудования по ГВС. Кроме того, здесь уже обновлены две ветви квартальных сетей, около 2 000 м. В общей сложности произведена замена 91% трубопроводов в микрорайоне.

Андрей Чибис отметил, что прибыл в столицу Удмуртии по приглашению Александра Бречалова, с которым подробно обсудили план совместных действий в республике.

– Мой предыдущий визит в Ижевск, зимой 2015-2016 годов, можно назвать вынужденным - из-за той чрезвычайной ситуации, которая сложилась на теплосетевых объектах города. Именно тогда мы говорили, что латанием дыр не обойдешься, эту систему нужно радикально реконструировать, - подчеркнул Андрей Чибис. - Увиденным я доволен и благодарен городским властям, что они перешли к системной работе по модернизации теплосетевых объектов. Заключили концессионное соглашение, где четко прописали обязательства концессионера по плановой модернизации оборудования, замене теплосетей. Задача стоит - в рамках концессии заменить в городе 50% сетей. Это может стать одним из ярчайших примеров модернизации системы теплоснабжения в рамках концессионного соглашения, особенно после той критичной ситуации, которая сложилась в Ижевске два года назад. Я увидел, как меняются оборудование ЦТП, теплосети. Я рад с такой позитивной повесткой посещать удмуртскую Республику.

Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал главному государственному жилищному инспектору России, что сложные инженерные работы на объектах теплоснабжения идут в точном соответствии с концессионным соглашением, с согласованными графиками, уровень специалистов и качество применяемых материалов соответствует всем требованиям.

Всего в рамках концессионного соглашения в 2017 году в Ижевске будет заменено 36,5 км квартальных трасс, выполнены работы по обновлению оборудования на 55 ЦТП города, 7 из них ждет полная реконструкция с заменой теплообменного оборудования. В работы по обновлению теплосетевого хозяйства Ижевска концессионер направит около 500 млн рублей.

Фото: izh.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

На Ижевском пруду начали курсировать теплоходы до Воложки
1 августа
С августа в Удмуртии действует лимит на охоту животных
1 августа
Названия автобусных остановок Ижевска будут на русском и удмуртском языках
1 августа
В Удмуртии ремонты трасс по федеральному проекту выполнены на 76 процентов
1 августа

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо