Жительница Удмуртии попала на личный прием к помощнику полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимиру Колчину Женщина обратилась с просьбой установить автобусную остановку около д. Новомихайловское....

Андрей Чибис высоко оценил качество благоустройства сквера «Открытый сад» **Сегодня в рамках рабочего визита в Удмуртию заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чиби...

Андрей Чибис в Ижевске проверил исполнение договора концессии по тепловой инфраструктуре **23 октября в ходе рабочего визита в Ижевск замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис посетил ...