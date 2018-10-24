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Андрей Чибис оценил сквер «Открытый сад»

24 октября
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Во вторник, 23 октября, в рамках рабочего визита в Удмуртию заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис посетил ижевский сквер «Открытый сад». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Nik 9494 %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4 Андрей Чибис оценил сквер «Открытый сад»

В сопровождении главы Удмуртии Александра Бречалова и председателя правительства Ярослава Семенова Андрей Чибис познакомился с городским пространством, которое стало благоустроенным благодаря реализации механизма государственно-частного партнёрства. «Открытый сад» - это одно из немногих пространств в Ижевске, созданных за счёт вклада города, средств инвестора и жителей столицы республики. Долгие годы территория за администрацией Ижевска находилась в заброшенном состоянии. Сегодня - это современная многофункциональная городская площадка, включающая в себя зону коворкинга, детскую игровую зону, арт-объекты и сцену. В первый же месяц после открытия площадка собрала более 40 тыс. горожан.

По словам генерального директора Группы компаний «Острова» Дмитрия Данилова, инвестора проекта, основной целью создания этого городского пространства было не просто благоустроить сквер, а создать современное, качественное и удобное пространство для притяжения людей. Напомним, вклад городского сообщества в благоустройство этого сквера составил около 5 млн рублей, ещё 8,5 млн рублей вложил инвестор.

— Крайне важно наполнить общественное пространство жизнью и событиями. Эту цель мы ставим перед собой и в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Мы заинтересованы в том, чтобы город жил такими локальными площадками. Чтобы народ не стекался на День оружейника, Новый год на Центральной площади. <…> Самый элементарный запрос – нужны пространства, где люди могут пообщаться, инициативы реализовать. Команда есть, которая успешно реализовала инициативу. У нас есть модераторы всей этой истории. У вас всё получается. Мы готовы дальше с вами плотно сотрудничать. <…> Если у вас инициатива есть, какая-то концепция, обращайтесь к Главе, руководству городу, мы вас обязательно поддержим», - сказал на встрече с инвестором и представителями общественности Александр Бречалов.

Он также призвал подумать о благоустройстве и возрождении активной жизни в Ярушкинском парке, назвав это место уникальным. Встреча заместителя министра строительства РФ Андрея Чибиса с «Открытым садом» и его инициаторами закончилась дегустацией удмуртских перепечей, испечённых здесь же в открытой уличной печи, а также словами благодарности за качественно реализованный проект. Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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