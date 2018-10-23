Удмуртская Республика готовится ко дню своего рождения **В этом году Удмуртская Республика готовится по-особенному отметить День народного единства России и...

«Скоро начнутся тотальные проверки». Как установить онлайн-кассу и жить спокойно **Счетчики в домах отправляют данные о потреблении воды и электричества, а машины сообщают о своем ме...

Подписано соглашение о совместном сотрудничестве в области строительства транспортно-пересадочного узла в Можге **В понедельник, 22 октября, прошла рабочая встреча Главы УР Александра Бречалова и начальника Горько...