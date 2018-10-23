О проделанных в ходе реконструкции работах гостям рассказал глава Сарапула Александр Ессен.
Напомним, что контракт по благоустройству набережной реки Кама заключён 30 июля 2018 года Окончание работ было запланировано до 30 сентября текущего года. Работы выполнены в срок.
Завершён второй этап благоустройства набережной реки Кама. На участке от улицы Первомайская до улицы Степана Разина установлено ограждение, выложен тротуар из брусчатки, продолжена велодорожка со спортивным резиновым покрытием, выполнены работы по освещению и озеленению. Расходы по данному объекту составили почти 15 миллионов рублей.
Глава Сарапула презентовал гостям города проект дальнейшего развития территории. Уже сейчас есть заинтересованные лица, в чьих планах не только дальнейшее благоустройство набережной Камы, но и использование прибрежного острова в целях создания зоны отдыха.
С данным проектом город планирует принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Реализация проекта предполагает финансирование в 400 миллионов рублей, а также создание 200 дополнительных рабочих мест.
Гости Сарапула также заехали в Дом купца Башенина, построенный в начале прошлого века и отреставрированный известными горожанами два года назад. Это одно из самых прекрасных зданий города. Здесь сейчас располагается лечебно-диагностический центр "Камский доктор".
Глава Удмуртии Александр Бречалов заверил сарапульцев, что республика поможет городу в дальнейшем развитии территории.
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