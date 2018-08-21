Формирование системы местного самоуправления в начале 1990-х годов стали жизненной необходимостью. Правовой основой создания муниципальной власти в Ижевске стали Конституция РФ 1993 года и принятый вскоре республиканский закон о местном самоуправлении. В апреле 1994 года ижевчане первыми в России избрали органы местной власти и мэра города.
«Раз конституция принята, то надо жить по этому основному закону. Дальше государство будет развиваться по этим нормам. И всё дальнейшее законодательство должно соответствовать тем принципам, которые заложены в основном законе. Я призывал город двигаться вперёд», - вспоминает первые шаги выстраивания системы местного самоуправления Анатолий Салтыков.
Ижевск был лидером в формировании муниципального управления. В городе прошли первые выборы, в 1993 году вступил в действие Устав Ижевска. Этот пример был настолько удачным, что его за основу взяли многие города России.
«Надо было перестроить всю систему управления в городе. С появлением нового законодательства, особенно Гражданского кодекса РФ, надо было создавать совершенно иные отношения. Развивать экономические, правовые отношения во взаимодействии с нашими предприятиями. Для этого нужна была местная нормативно-правовая база, которую мы и создали. Этим я горжусь», - сказал Анатолий Иванович.
Он согласился с высказыванием главного редактора газеты Энвиля Касимова о том, что Ижевску нужен Совет старейшин. «Я думаю, наличие такого Совета даст свой эффект. Люди, вошедшие в него, - это носители памяти и опыта. И их советы нужны, чтобы люди не шли неизведанными путями, которые на самом деле изведаны уже другими», - отметил первый мэр города.
Анатолий Салтыков также упомянул, что многие люди предлагают ему вернуться в кресло мэра. «Но я держусь той позиции, что дважды в одну реку не входят», - сказал он.
Фото Сергей Рогозин
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