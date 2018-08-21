Главная » Общество » Анатолий Салтыков: « Я призывал двигаться вперёд!»

Анатолий Салтыков: « Я призывал двигаться вперёд!»

16 августа
0

В понедельник, 20 августа, депутаты Городской думы выберут главу Ижевска из двух претендентов, прошедших в финал по результатам конкурса. Перед этим событием журналисты «УП» пообщались с первым всенародно избранным мэром Ижевска Анатолием Салтыковым, который рассказал, как строилось в городе муниципальное управление.

%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%8b%d0%ba%d0%be%d0%b2 Анатолий Салтыков: « Я призывал двигаться вперёд!»

Формирование системы местного самоуправления в начале 1990-х годов стали жизненной необходимостью. Правовой основой создания муниципальной власти в Ижевске стали Конституция РФ 1993 года и принятый вскоре республиканский закон о местном самоуправлении. В апреле 1994 года ижевчане первыми в России избрали органы местной власти и мэра города.

«Раз конституция принята, то надо жить по этому основному закону. Дальше государство будет развиваться по этим нормам. И всё дальнейшее законодательство должно соответствовать тем принципам, которые заложены в основном законе. Я призывал город двигаться вперёд», - вспоминает первые шаги выстраивания системы местного самоуправления Анатолий Салтыков.

Ижевск был лидером в формировании муниципального управления. В городе прошли первые выборы, в 1993 году вступил в действие Устав Ижевска. Этот пример был настолько удачным, что его за основу взяли многие города России.

«Надо было перестроить всю систему управления в городе. С появлением нового законодательства, особенно Гражданского кодекса РФ, надо было создавать совершенно иные отношения. Развивать экономические, правовые отношения во взаимодействии с нашими предприятиями. Для этого нужна была местная нормативно-правовая база, которую мы и создали. Этим я горжусь», - сказал Анатолий Иванович.

Он согласился с высказыванием главного редактора газеты Энвиля Касимова о том, что Ижевску нужен Совет старейшин. «Я думаю, наличие такого Совета даст свой эффект. Люди, вошедшие в него, - это носители памяти и опыта. И их советы нужны, чтобы люди не шли неизведанными путями, которые на самом деле изведаны уже другими», - отметил первый мэр города.

Анатолий Салтыков также упомянул, что многие люди предлагают ему вернуться в кресло мэра. «Но я держусь той позиции, что дважды в одну реку не входят», - сказал он.

Фото Сергей Рогозин

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

Читать также

Ярослав Семенов провёл рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным
21 августа
**Сегодня, 21 августа, Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов провёл рабочу...
В Удмуртской Республике возобновила работу государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом
21 августа
**В Удмуртской Республике возобновила работу государственная программа содействия добровольному п...
Турчак озвучил предложения от Партии по совершенствованию пенсионной системы
21 августа
**Секретарь Генерального совета Партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил ряд предло...
Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов
21 августа
**Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил отменить все пенсионны...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо