Анатолий Иванович напомнил, что в 1991 году в Ижевске сдали 400 тыс. кв.м. жилья. Сегодня до этого уровня ещё не дошли. При этом жильё сдавали целыми микрорайонами – обязательно строили детские сады, школы, почту, аптеки. «Сегодня так же нужно привлечь инвестиции под социальные объекты. Вспомните старую схему: были отчисления со всех инвестиций 5-7%, которые шли на создание всей инфраструктуры. Строить детские сады и школы нужно непрерывно», - сказал он.
Во времена руководства Анатолия Салтыкова в Ижевске появились муниципальная галерея, муниципальный театр «Молодой человек», муниципальный камерный хор им. П.И. Чайковского. Последний выступал на первой презентации города в 1995 году в дворце Европы. «Это была первая презентация российских городов. Европейцы знакомились с Россией через город Ижевск. Мы сделали свои стенды, другие информационные вещи. И наш хор выступал на знаменитой лесенке дворца Европы. После этого он в Греции по пяти номинациям, единственный из всех хоров мира, получил дипломы. Потом хор стали приглашать на другие площадки мира», - рассказал Анатолий Иванович.
По его словам все эти инновации в городе шли непросто. Некоторые требовали очень длительного времени. «Все говорили, давайте сделаем «Ижевск - цветущий город». Столько лозунгов было! Начали эту программу, первый раз высадили цветы и тут же люди выкопали их себе. Но мы не остановились, подобрали хороших людей, подготовили много специалистов. Потом начали работать над семенным фондом. Это длилось порядка 3-4 лет. Уже после участия во всероссийских выставках, в конечном счёте, на протяжении трёх лет наше хозяйство признавали лучшим цветочным хозяйством Российской Федерации. И уже голландцы приезжали сюда учиться», - рассказал Анатолий Иванович.
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