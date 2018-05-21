На заседании была сформирована комиссия Совета руководителей фракций Партии по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня.
В состав комиссии вошел представитель Удмуртской Республики – руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете УР Анатолий Наумов.
Всего в состав комиссии вошло 18 человек. Возглавит данную комиссию, первый замруководителя фракции в Госдуме, депутат Госдумы РФ, избранный от Удмуртии Андрей Исаев.
Комиссия будет осуществлять мониторинг законодательных инициатив, поступающих от членов Совета руководителей фракций, готовить экспертные заключения об инициативах, выдвинутых представителями нескольких регионов и имеющих федеральное значение.
По словам Председателя Совета, руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергея Неверова, в комиссии будут обсуждаться, в том числе с представителями Администрации Президента РФ и Правительства РФ, инициативы, поступающие из регионов.
«Нам крайне важно, чтобы законодательные инициативы, которые приходят из регионов, были проработаны и имели гарантированную поддержку к дальнейшему принятию, чтобы у нас уровень принятия региональных законодательных инициатив был гораздо выше», - заявил он.
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