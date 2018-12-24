Выбор жизненного пути
Наш юбиляр родился в 1938 году в Гомельской области Белорусской ССР в многодетной крестьянской семье. Анатолий Владимирович не любит вспоминать своё тяжёлое детство, на которое пришлись война, уход отца на фронт, немецко—фашистская оккупация, страх, слёзы, разруха и лютый голод. Семье Марченко повезло: ушедший на фронт в первые же дни войны отец, дойдя с войсками 1—го Белорусского фронта до Берлина, вернулся домой израненным, но живым, что для механиков—водителей танка было большой редкостью.
Анатолий включился в трудовую деятельность, будучи подростком, работал на восстановлении после войны колхозного хозяйства. После службы в армии устроился электромонтёром, а затем отважился на поступление в Калининский политехнический институт. В 1966 году новоиспечённый инженер—механик по распределению был направлен в Москву на Останкинский телецентр, но в самый последний момент судьба сделала крутой поворот. Сокурсник уговорил Анатолия поехать в Удмуртию на торфопредприятие, где была хорошая перспектива профессионального и карьерного роста. В конечном итоге по запросу Совмина УАССР молодой специалист был перенаправлен в Управление топливной промышленности УАССР и определён начальником производства торфобрикетного завода треста «Ижторф» в посёлке Сокол Завьяловского района.
То, что так громко именовалось заводом, в реальности представляло собой небольшое полуразваленное предприятие. Инициативный молодой специалист взялся за дело так, что уже через год был назначен директором торфобрикетногого завода, который крепко поставил «на ноги» за пару лет. В 1971 году Анатолия Марченко переводят в Ижевск – теперь он заместитель управляющего треста «Ижторф». И здесь он зарекомендовал себя наилучшим образом, смог без отрыва от производства получить экономическое образование в УдГУ. В 1979 году даже получил заманчивое приглашение из московского главка, но отказался от него, поскольку никогда не бросал незавершённых дел.
Дальновидный руководитель
В 1982 году трест «Ижторф» был передан в Министерство топливной промышленности РСФСР и преобразован в ГПО «Удмуртторф». С того момента и до 2006 года Анатолий Владимирович был генеральным директором ГПО, а затем ГУП и ОАО «Удмуртторф». В 1984 году Марченко единственный из директоров нескольких крупных предприятий откликнулся на предложение Совмина УАССР открыть нефтедобывающее управление и начать разработку небольших нефтяных месторождений. Дело это было непрофильное, хлопотное и на тот момент малоприбыльное, но большой государственной важности. По сути, благодаря инициативности Анатолия Владимировича «Удмуртавтодор» получил недостающее сырьё для увеличения производства битума, столь необходимого для развернувшегося в республике в 1980—е годы строительства дорог с асфальтовым покрытием.
Начав с одной скважины, нефтяники «Удмуртторфа» за 20 лет довели их количество до сотни, обустроив несколько месторождений, протянув многие десятки километров нефтепроводов, линий электропередачи и дорог с твёрдым покрытием. За годы руководства Анатолия Марченко НГДУ «Удмуртторфа» добыло более 3 млн. тонн чёрного золота, что помогло предприятию выстоять в кризисные 1990—е, когда сократилась потребность в торфе и его добыча. Основная заслуга Анатолия Марченко в том, что предприятие не только с честью выдержало суровые испытания пореформенного периода, но и вышло на качественно новый уровень своего развития. Дальновидный директор ещё до развала СССР начал диверсификацию производства, внедряя на отдельных торфопредприятиях металло— и деревообработку, закупая соответствующее оборудование и переобучая кадры. Завязав деловые контакты с «Нефтемашем», механическим, редукторным, автозаводом и сарапульским «Элекондом», «Удмуртторф» существенно расширил ассортимент выпускаемой продукции за счёт кооперации в машиностроении. Параллельно генеральный директор продвигал производство торфобрикетов и торфяных удобрений.
Ответственность за себя и своё дело
Анатолий Владимирович много лет входил в состав попечительского совета УдГУ и оказывал весомую помощь в капитальном строительстве, ремонте и развитии материально—технической базы университета. Помимо этого, тесно взаимодействовал с нефтяным факультетом, принимая участие в образовательном и научном процессе. Имея огромный практический опыт, он частично подытожил его, защитив в 2000 году диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по теме «Экологический контроль и оценка химического воздействия технологии добычи нефти на окружающую среду на примере Удмуртской Республики».
Успешное развитие в 1990—е годы предприятий, входивших в «Удмуртторф», благотворно сказывалось на развитии социальной сферы в тех районах Удмуртии, где они имелись. На общем нерадостном фоне рабочие посёлки торфопредприятий выглядели островками относительного благополучия: здесь была работа с достойной оплатой, велись ремонт и строительство школ, детских садов, больниц, храмов, дорог и мостов.
Депутат со стажем
Высокий авторитет Анатолия Владимировича Марченко много раз подтверждался и на общественно—политическом поприще. Дважды он избирался депутатом в Октябрьском районе Ижевска, дважды становился депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики второго и третьего созывов (1999–2007 гг.). Выборные кампании кандидата Марченко всегда отличались искренностью, прямотой и сопереживанием, которые всегда нравятся людям. Не случайно показатели голосов, отданных за него избирателями, практически всегда были одними из самых высоких в республике – под 90% и более.
Будучи депутатом, он практически еженедельно выезжал на личные встречи с населением в свой избирательный округ, в который входили Граховский и часть Кизнерского района. Как следствие, его почти походная жизнь всегда была расписана по минутам, что не мешало ему блестяще выполнять все свои обязанности и обещания. Помощь и поддержка со стороны «Удмуртторфа» была большой и разнообразной: школьные автобусы, санитарный транспорт, десятки километров газопроводов, финансирование спортивных и культурно—массовых мероприятий, материальная помощь малообеспеченным семьям, инвалидам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и т.п. За сравнительно короткий срок Граховскому району удалось существенно преобразить многие объекты социальной инфраструктуры. Особенно много добрых слов в адрес депутата Марченко прозвучало после введения в строй граховского центра социального обслуживания, капремонта и оснащения больницы, а также Граховской средней школы, которой в 2006 году было решено присвоить имя Анатолия Владимировича Марченко. Известны случаи, когда благодарные жители нескольких деревень, десятилетиями добиравшиеся до райцентра в объезд, выходили на местные органы власти с инициативой назвать именем Марченко проложенные дороги и даже вновь построенный мост через речку.
Сочетание качеств мудрого руководителя, честного политика и человечного мецената сделало Анатолия Марченко одной из ключевых фигур республиканской общественно—политической жизни. За успешное руководство предприятием и большой личный вклад в развитие промышленности Анатолий Владимирович награждён многими наградами и почётными званиями как Российской Федерации, так и Удмуртской Республики. Его портрет заносился на Доску почёта Удмуртской Республики. Самая авторитетная газета республики, «Удмуртская правда», не раз признавала его человеком года. По инициативе благодарных избирателей ему было присвоено звание Почётного гражданина Граховского района. Ну и, конечно же, высшим признанием результатов его служения народу и государству стало присвоение в 2008 году звания Почётного гражданина Удмуртской Республики.
День расписан по часам
Без преувеличения, сегодня Анатолий Марченко входит в число наиболее уважаемых и авторитетных людей Удмуртской Республики. Его часто можно видеть среди почётных гостей на различных мероприятиях. Его совет по—прежнему нужен и важен для предпринимателей, политиков и депутатов различного уровня. Поэтому он нацелен на помощь, постоянно в гуще людей и событий. Всегда доброжелательный, деловой и подтянутый, он буквально излучает позитивную энергию и оптимизм, являя собой образец для подражания молодому поколению руководителей. И что характерно, его день по—прежнему расписан по минутам, куда—то спешит, постоянно поглядывая на часы. Оказывается, с выходом на пенсию он стал не намного свободнее, поскольку с удовольствием включился в заботы о пятерых внуках. Им он старается уделить то внимание, которое, возможно, не всегда удавалось в своё время уделить собственным детям. Вот такой он, Анатолий Марченко, человек, о делах которого рассказывают удивительные истории, которые уже переросли в легенды. Здоровья и благополучия Вам и Вашей семье, уважаемый Анатолий Владимирович!
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