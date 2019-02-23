Заместитель Председателя Правительства УР Анастасия Муталенко: "Самое главное, что услышал каждый человек в нашей стране, это то, что времени на раскачку больше нет, и основной тренд в демографии: больше детей, меньше налогов. И мы в этой связи понимаем, что огромное внимание уделяется развитию медицины и образования. Глава государства сказал, что в течение пяти лет будет создано более миллиона мест для дополнительного образования, появятся новые центры развития, кванториумы. Поставлена задача решить вопрос по школам, которые сегодня не соответствуют требованиям. К счастью, в нашей республике таких практически нет.
В ближайшие годы необходимо обеспечить все школы высокоскоростным интернетом. Это огромная работа, которая будет проведена на местах при поддержке Федерации. Все сегодняшние тренды, о которых было сказано в Послании, заложены в национальные проекты. Наша республика в числе передовых, пилотных регионов. В прошлом году у нас был создан Центр одарённых детей. На его развитие в бюджете этого года заложено более 200 миллионов рублей, из них 20 процентов будут использованы на ремонт, а на 160 миллионов закупим оборудование.
Мы также услышали, что отдельный приоритет получат технические стартапы. И здесь, на мой взгляд, у наших ИТ-специалистов огромный потенциал.
Президент отдельно остановился на программе строительства яслей. Удмуртия - один из десяти субъектов, которые справились с решением этой задачи в 2018 году, хотя было непросто. Предусмотрено строительство ещё 12 яслей. Президент говорил про темпы, про ответственность. Хочу отметить, что мы с вами в таком ритме живём уже два года. Скорость работы, ответственность за свои решения - требования, предъявляемые каждому государственному служащему, каждому чиновнику. Не все выдерживают такое напряжение. И такие, как мы поняли со слов руководителя государства, должны сходить с дистанции.
Владимир Путин сказал и о проекте "земский доктор". С учётом того, что изменения в пенсионном законодательстве сдвинули возраст выхода на пенсию, мы ещё в конце прошлого года выходили в Правительство России с инициативой расширить границы для участия в этой программе. И вот сегодня увидели, что такие обращения были учтены и вошли в Послание уже в качестве принятого решения. Это значит, что и в 50 лет опытный врач при желании сможет поехать в село, получить миллион рублей и отработать там пять лет. Такой подход закроет дефицит кадров в районах. Будет оказана помощь и сельским учителям.
Меня порадовали слова Владимира Путина и о предстоящих изменениях в области предоставления льготных кредитов при рождении второго и третьего ребёнка. Уверена, такие меры многих подвигнут задуматься об увеличении семьи".
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