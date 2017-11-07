Создатели спектакля «Алые паруса» из театра «Молчи и танцуй», рассказывая романтичную сказку Александра Грина, обошлись без слов: говорящими здесь оказались танец, пантомима и песочные картины, оживающие на заднике.
Первой премьерой этого сезона ижевский театр «Молчи и танцуй» подтвердил свой творческий метод: чтобы создать вдохновляющий красивый спектакль, нужно взять любимую книгу нескольких поколений читателей, где герои переживают необыкновенные приключения и верят в чудеса, написать на ее основе собственный сценарий, добавить стрит-дэнса (от хип-хопа до брейка), выразительных мелодий (от этники до рок-н-ролла), актерских искренности и обаяния, а вместо громоздких декораций мюзиклов или минимализма психологического театра использовать сенд-арт – песочную графику, создаваемую в реальном времени. По этому принципу были сделаны и прежние спектакли театра - «Маленький принц», «Волшебник Изумрудного города» и «Остров сокровищ».
«Алые паруса» в постановке Зиннура Мустахимова, постоянного режиссера театра «Молчи и танцуй» оказались историей отважных людей, которые осмелились верить в свою мечту и следовать ей наперекор консервативному обществу. Лейтмотивом спектакля стало противостояние Лонгрена и Ассоль серой толпе обывателей - любопытной, агрессивной, стремящейся превратить любого инакомыслящего в такого, «как все», и отчаянное желание Грэя вырваться из клетки своей благополучной однообразной жизни. Пантомима и брейк-данс оказались необыкновенно удачным языком для рассказа этой истории. Ломаные линии движений Лонгрена (Кирилл Уласовец) на фоне серого, унылого города и его погрязших в рутине обывателей становятся кардиограммой его сердечной боли. Яростный танец Грэя (Евгений Ясмаков) среди фамильных портретов, обступающих его со всех сторон, подавляющих своим величием, напоминает схватку не на жизнь, а на смерть, где герой сражается, падает, но находит силы вновь подняться.
Романтике дальних странствий, которая близка самим артистам театра, здесь тоже нашлось место: путешествие Грэя и его команды стало одним из самых ярких эпизодов спектакля, где на фоне постоянно меняющихся песочных картин (их создает художница Елена Ведерникова) корабль идет через перекатывающиеся волны серого шелка. Спасение тонущего матроса Грэем стало еще одной хореографической кульминацией: фигуры брейк-данса, выстроенные в определенных комбинациях, оказались точной имитацией борьбы пловцов с волнами.
Несомненной удачей спектакля стала исполнительница юной Ассоль Арина Мясникова, отметившая 13-летие буквально несколько дней назад. Она - ученица танцевальной студии одного из артистов театра «Молчи и танцуй» Сергея Перевощикова, и Ассоль – ее дебют в большой, серьезной роли, которую ей предложили из-за сходства с исполнительницей повзрослевшей Ассоль, Натальей Панаевой. Но от работы Арины Мясниковой остается ощущение, что она всю жизнь провела на сцене. Она не только великолепно танцует (уверенно, пластично, технично), но создает цельный образ нежной, поэтичной и при этом удивительно сильной, обладающей несгибаемым внутренним стержнем девушки.
И когда в финале Грэй приглашает Ассоль на палубу своего корабля, на которым вздымаются алые паруса, возникает мысль не столько о внезапной влюбленности героев, сколько об объединении двух во многом похожих людей, ценящих свою и чужую индивидуальность, готовых отстаивать свои взгляды и способ жизни, которые будут беречь друг в друге тот свет, который им удалось разглядеть.
Первые показы спектакля «Алые паруса» проходят в эти дни в Татарстане (театр вообще много гастролирует по Поволжью), а ижевская премьера состоится 15 ноября.
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