При содействии депутата Государственной Думы РФ Александра Василенко в рамках благотворительного проекта «Лукойла» Алнашский детский дом получил автомобиль "Lada Largus". Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Удмуртии. К началу учебного года школы искусств и дворцы культуры республики получат новые музыкальные инструменты при поддержке пермского филиала Благотворительного фонда «Лукойл» и нефтедобытчиков.
Благотворительный фонд «Лукойл» объявил акцию «Музыкальная планета», которая проходит в городах Удмуртии и Пермского края. 15 июля в Удмуртской государственной филармонии в Ижевске прошёл концерт ансамбля «Творческое содружество музыкантов» под управлением Александра Покидченко. На сцене выступили ведущий солист Московского театра «Новая опера», желанный гость на сценах Парижа, Милана, Венеции и Турина, баритон Василий Ладюк и заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, лауреат национальной премии «Золотая маска», тенор Алексей Татаринцев.
На открытии концерта зрителей приветствовали президент благотворительного фонда «Лукойл» Нелли Алекперова и депутат Государственной Думы РФ Александр Василенко. От имени Председателя Государственного Совета Владимира Невоструева руководство благотворительного фонда и компании «Лукойл» поблагодарил руководитель Аппарата Государственного Совета Рустам Ахметвалеев. Он отметил огромную социальную миссию, которую выполняет нефтяная компания.
Фото: Пресс-служба ГС УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.