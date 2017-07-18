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Алнашский детский дом в Удмуртии получил в подарок автомобиль

17 июля
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При содействии депутата Государственной Думы РФ Александра Василенко в рамках благотворительного проекта «Лукойла» Алнашский детский дом получил автомобиль "Lada Largus". Об этом сообщила пресс-служба Госсовета Удмуртии. К началу учебного года школы искусств и дворцы культуры республики получат новые музыкальные инструменты при поддержке пермского филиала Благотворительного фонда «Лукойл» и нефтедобытчиков.

Благотворительный фонд «Лукойл» объявил акцию «Музыкальная планета», которая проходит в городах Удмуртии и Пермского края. 15 июля в Удмуртской государственной филармонии в Ижевске прошёл концерт ансамбля «Творческое содружество музыкантов» под управлением Александра Покидченко. На сцене выступили ведущий солист Московского театра «Новая опера», желанный гость на сценах Парижа, Милана, Венеции и Турина, баритон Василий Ладюк и заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, лауреат национальной премии «Золотая маска», тенор Алексей Татаринцев.

На открытии концерта зрителей приветствовали президент благотворительного фонда «Лукойл» Нелли Алекперова и депутат Государственной Думы РФ Александр Василенко. От имени Председателя Государственного Совета Владимира Невоструева руководство благотворительного фонда и компании «Лукойл» поблагодарил руководитель Аппарата Государственного Совета Рустам Ахметвалеев. Он отметил огромную социальную миссию, которую выполняет нефтяная компания.

Фото: Пресс-служба ГС УР

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