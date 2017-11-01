В сквере у Дворца детского (юношеского) творчества будет благоустроена Аллея героев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Ижевска. Сегодня глава Ижевска Юрий Тюрин обсудил с представителями общественных организаций «Союз десантников УР» и «Патриоты границы» инициативу благоустройства Аллеи героев.
В сквере уже установлен памятник воину-интернационалисту, посвящённый уроженцам Удмуртии, павшим в «горячих точках». Ветераны боевых действий вышли с инициативой развивать эту территорию, организовать тематические площадки различных родов войск.
Юрий Тюрин подчеркнул важность работы по укреплению патриотизма в Ижевске: «Создание таких мемориалов - это дань памяти землякам, погибшим за Родину, и напоминание молодому поколению об их подвигах. На Аллее героев мы сможем проводить патриотические мероприятия, посвящение в кадеты, сюда смогут приходить ветераны боевых действий почтить память своих боевых товарищей».
Инициатором создания Аллеи героев предстоит продумать визуальное оформление скульптурных композиций, а также расположение элементов благоустройства, малых архитектурных форм.
Проект будет рассмотрен на городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц.
«Важно, чтобы проектируемая зона была вписана в общую концепцию благоустройства сквера. В этом году совместно с инвесторами мы привели в порядок часть этой территории, в дальнейшем с общественниками и бизнесом будем эту работу продолжать», - отметил Глава Ижевска.
Все работы по благоустройству Аллеи будут выполняться за счёт спонсоров.
Фото: izh.ru
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