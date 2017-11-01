Главная » Общество » Аллея героев появится в Ижевске

Аллея героев появится в Ижевске

1 ноября
0

Ее планируется благоустроить рядом с памятником воину-интернационалисту вблизи Дворца детского (юношеского) творчества

0 mediagal 84362 1 Аллея героев появится в Ижевске

В сквере у Дворца детского (юношеского) творчества будет благоустроена Аллея героев. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Ижевска. Сегодня глава Ижевска Юрий Тюрин обсудил с представителями общественных организаций «Союз десантников УР» и «Патриоты границы» инициативу благоустройства Аллеи героев.

В сквере уже установлен памятник воину-интернационалисту, посвящённый уроженцам Удмуртии, павшим в «горячих точках». Ветераны боевых действий вышли с инициативой развивать эту территорию, организовать тематические площадки различных родов войск.

Юрий Тюрин подчеркнул важность работы по укреплению патриотизма в Ижевске: «Создание таких мемориалов - это дань памяти землякам, погибшим за Родину, и напоминание молодому поколению об их подвигах. На Аллее героев мы сможем проводить патриотические мероприятия, посвящение в кадеты, сюда смогут приходить ветераны боевых действий почтить память своих боевых товарищей».

Инициатором создания Аллеи героев предстоит продумать визуальное оформление скульптурных композиций, а также расположение элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

Проект будет рассмотрен на городской комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц.

«Важно, чтобы проектируемая зона была вписана в общую концепцию благоустройства сквера. В этом году совместно с инвесторами мы привели в порядок часть этой территории, в дальнейшем с общественниками и бизнесом будем эту работу продолжать», - отметил Глава Ижевска.

Все работы по благоустройству Аллеи будут выполняться за счёт спонсоров.

Фото: izh.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Уве открыли уникальный сквер с фонтаном-родником
1 ноября
Сквер и бульвар объявлены территорией, свободной от табака, и зоной бесплатного Wi-Fi. ...
В Ижевске девушка с инвалидностью создала городской проект «Дружелюбный город»
1 ноября
Гимн Ижевска депутаты города выберут из трех композиций
1 ноября
Очереди в офисах обслуживания и долги УК – в центре внимания Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
1 ноября
1 ноября в Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» прошла пресс-конференция, посвящённая взаимоотнош...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо