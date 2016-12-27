Главная » Спорт » Алина Загитова стала серебряной призеркой чемпионата России

Алина Загитова стала серебряной призеркой чемпионата России

27 декабря
0

Еще одна наша землячка Елизавета Туктамышева заняла в чемпионате страны восьмое место.

Zndkbfw6qek Алина Загитова стала серебряной призеркой чемпионата России

Соревнования в Челябинске собрали сильнейших спортсменок этого сезона. Получается, что дочь тренера «Ижстали» Ильназа Загитова поддержала папу в трудное время кадровых перестановок в хоккейной команде.

Отсутствовали в Челябинске олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, но на данный момент они неконкурентоспособны. Вынужденно занимаются собственным здоровьем.

Евгения Медведева из сборной России и в Челябинске доказала свою непобедимость. Набрала по сумме выступлений огромное число баллов и даже превзошла самую высокую оценку, которую считают мировым достижением. Правда, этот рекорд, показанный на российских соревнованиях, не будет зафиксирован как мировой. В этом сезоне у Евгении Медведевой еще есть шансы доказать свое мастерство на чемпионатах Европы и мира.

По спортивному принципу второе место тоже давало возможность для участия в чемпионате Европы, но там есть возрастной ценз. Алина Загитова не проходит по возрасту. На международной арене она выступает пока только в юниорских соревнованиях. Так что место Загитовой на чемпионате Европы займет Анна Погорилая. Поедет на чемпионат Европы и бронзовая призерка Мария Сотскова.

Еще одна наша землячка Елизавета Туктамышева заняла в чемпионате страны восьмое место. В мастерстве Туктамышевой никто не сомневается, и она получила шанс для выступления на всемирной Универсиаде.

Фото: vk.com

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

Читать также

Глазовский «Прогресс» сыграл вничью с чемпионом
27 декабря
Время, чтобы улучшить свое турнирное положение у «Ижстали», еще есть
27 декабря
Сегодня «Ижсталь» встречается с командой «Динамо»....
«Ижевская винтовка» выполнила программу
27 декабря
Депутаты Госсовета Удмуртии приняли участие в традиционных предновогодних лыжных гонках
22 декабря
Соревнования прошли на лыжной базе в селе Юкаменское в среду, 21 декабря....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо