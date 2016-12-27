Соревнования в Челябинске собрали сильнейших спортсменок этого сезона. Получается, что дочь тренера «Ижстали» Ильназа Загитова поддержала папу в трудное время кадровых перестановок в хоккейной команде.
Отсутствовали в Челябинске олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, но на данный момент они неконкурентоспособны. Вынужденно занимаются собственным здоровьем.
Евгения Медведева из сборной России и в Челябинске доказала свою непобедимость. Набрала по сумме выступлений огромное число баллов и даже превзошла самую высокую оценку, которую считают мировым достижением. Правда, этот рекорд, показанный на российских соревнованиях, не будет зафиксирован как мировой. В этом сезоне у Евгении Медведевой еще есть шансы доказать свое мастерство на чемпионатах Европы и мира.
По спортивному принципу второе место тоже давало возможность для участия в чемпионате Европы, но там есть возрастной ценз. Алина Загитова не проходит по возрасту. На международной арене она выступает пока только в юниорских соревнованиях. Так что место Загитовой на чемпионате Европы займет Анна Погорилая. Поедет на чемпионат Европы и бронзовая призерка Мария Сотскова.
Еще одна наша землячка Елизавета Туктамышева заняла в чемпионате страны восьмое место. В мастерстве Туктамышевой никто не сомневается, и она получила шанс для выступления на всемирной Универсиаде.
Фото: vk.com
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