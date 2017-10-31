Депутат Госдумы РФ от Удмуртии Алексей Загребин совершил рабочую поездку по Кезскому району республики. Посещение района прошло в рамках региональной депутатской недели, которая стартовала 30 октября, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
В начале визита Алексей Загребин встретился с активом муниципального образования. Представители района обратились к парламентарию с просьбой помочь в решении проблемы постройки новой школы в поселке Кез.
Поиск ответа на этот вопрос продолжается последние двадцать лет. Уже выбран подрядчик, подготовлен проект, выделен участок земли. Однако школа не строится, так как нет финансирования.
Все это происходит на фоне увеличения числа учащихся за счет приезжающих из окрестных деревень детей и старения зданий, в которых размещены другие заведения среднего образования.
По мнению Алексея Загребина, проблему можно решить, если подключить к работе разные уровни власти.
– Варианты решения – это совместная работа муниципальных властей, Главы региона и депутатов для того, чтобы получить федеральное финансирование на строительство новой школы в поселке Кез. Другого пути нет. Нужно попасть в федеральную программу строительства новых школ. Я, надеюсь, вместе и с Главой Удмуртии и с депутатами Госсовета от Кезского района буду вести этот вопрос и стремиться к тому, чтобы получить финансирование на строительство школы, - сказал депутат.
Алексей Загребин добавил, что проблема будет обсуждаться в ближайший вторник в ходе встречи с Главой региона Александром Бречаловым.
Парламентарий сообщил, что участники встречи также подняли проблему штрафов со стороны контролирующих органов. У хозяйств зачастую нет средств, чтобы их погашать и здесь нужно искать компромиссное решение.
Во время посещения района Алексей Загребин пообщался с учителями, работниками культуры и краеведами. Беседа была посвящена вопросам реализации партийного проекта «Историческая память».
– Посмотрели ситуацию с сохранением памятников истории и культуры в Кезском районе. Это, прежде всего, касается памятников землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Эти памятники, если они еще не поставлены на учет, нужно паспортизировать, ставить на учет и искать финансирование для поддержания в надлежащем состоянии, - пояснил депутат.
Он также отметил, что в районе такая работа ведется, несмотря на серьезную нехватку финансовых ресурсов. Жители сами собирают деньги на ремонт и уход за памятниками.
Во второй половине дня Алексей Загребин принял участие в открытии школьного бульвара в центральной части поселка Кез, который был реконструирован в рамках партийного проекта «Городская среда».
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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