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Алексей Загребин: Впереди работа на общую нашу победу

28 декабря
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Депутат Государственной Думы РФ от Удмуртии прокомментировал свое участие в работе группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в Президенты России

%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd Алексей Загребин: Впереди работа на общую нашу победу

Заседание инициативной группы состоялось накануне в столице страны, на ВДНХ в историческом парке «Россия - моя история», посвященном ключевым моментам развития государства.

В состав группы вошли 668 человек. Это представители всех регионов России, лидеры общественных и волонтерских организаций, деятели науки, культуры, спорта, руководители предприятий ключевых отраслей экономики страны, депутаты, активисты Общероссийского народного фронта.

От Удмуртии в группу вошли пять человек: депутаты Государственной Думы РФ от республики Андрей Исаев и Алексей Загребин, Председатель Государственного Совета УР Алексей Прасолов, генеральный директор АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» Фанил Зиятдинов, директор по спортивным проектам Концерна «Калашников», председатель федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.

Инициативная группа единогласно проголосовала за выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты Российской Федерации.

Комментарий по работе группы дал ее участник, депутат Госдумы РФ Алексей Загребин.

‒ Накануне 668 человек, представители разных профессий - ученые, рабочие, крестьяне, военные, врачи - собрались для того, чтобы своими действиями подтвердить желание двигаться тем курсом, который определился вместе с приходом Владимира Владимировича Путина в руководство нашей страны.

Для меня было важно, что первым слово для выступления получил ученый, директор Института ядерной физики РАН Павел Логачев, который сказал для меня очень значимые слова о том, что образ будущего России не мыслим без интеллектуального наполнения.

Если мы хотим видеть Россию сильной и успешной, работа должна строиться, опираясь на научные отечественные разработки. Особенно это актуально сейчас, когда мы стоим на пороге перехода к новому технологическому укладу.

Та честь, которая мне выпала быть среди этой когорты людей, она меня вдохновляет. Я понимаю, что это работа, работа, которая предстоит впереди на общую нашу победу, - сказал Алексей Загребин.

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