Глава Удмуртии Александр Бречалов 27 декабря принял участие в заседании Государственного совета под п...

25 декабря состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с руководством палат Ф...

В минувший понедельник в Москве прошло заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федер...