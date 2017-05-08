Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин прокомментировал выступление Главы правительства РФ Дмитрия Медведева перед федеральным собранием.
Парламентарий согласился с позицией Премьера Правительства РФ по поводу ключевых направлений расходования средства федерального бюджета. Особенно в плане курса на безукоризненное выполнение всех социальных обязательств государства.
Одной из важнейших задач Алексей Загребин назвал реализацию проектов, направленных на поддержку старшего поколения и детей. По его словам, сейчас трудно представить образовательную сферу или крупные предприятия без высококвалифицированных специалистов, проработавших на своем месте десятки лет. Без них могут остановиться предприятия, прерваться образовательный процесс. Именно поэтому, по словам депутата, внутри Партии позитивно отнеслись к инициативе возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.
— На работающих пенсионерах в немалой степени в определенных отраслях держится производство. Уйди они сейчас из системы производительного труда – мы получим немало проблем, - сказал Алексей Загребин.
Депутат добавил, что в этой связи возврат индексации пенсий для работающих пенсионеров – это вопрос, в том числе, и национальной безопасности.
По словам Алексея Загребина, много вопросов в ходе встречи с Главой правительства было по строительству школ и созданию в них современной обучающей среды. На эти направления будут выделены дополнительные финансовые ресурсы.
Парламентарий также отметил, что целиком поддерживает идею председателя думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова о том, что сроки постройки новых школ нужно варьировать с учетом региональной составляющей.
Алексей Загребин обратил внимание на то, что образование касается всех категорий россиян.
— Конкретный пример – это «Школа грамотного потребителя». Если мы не научимся работать в системе оценки качества потребляемых нами услуг ЖКХ, то нам будет очень сложно судить о справедливости предъявляемых нам требований. Поэтому тот проект, который был запущен под руководством первого заместителя председателя комитета по жилищной политике Александром Сидякиным, является хорошим примером того, что учиться никогда не поздно и знания – это сила, - отметил депутат.
Парламентарий особо выделил проект «Местный дом культуры». Он сказал, что никакие электронные средства связи не заменят живого общения. И здесь именно за счет данного проекта могут быть созданы все необходимые условия.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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