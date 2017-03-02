Депутаты Госдумы Российской Федерации обратились к председателю Правительства Дмитрию Медведеву о необходимости дифференцировать затраты на обучение в системе высшего профессионального образования. Об этой инициативе журналистам Удмуртии рассказал депутат Госдумы Алексей Загребин на прошедшей 1 марта пресс-конференции.
– Затраты на обучение студентов разнятся. В вузах, подчиняющихся Министерству образования и науки, они значительно выше, нежели в отраслевых. В среднем по России цифра может колебаться в вузах Минобразования от 150 до 170 тысяч в год, в отраслевых - от 70 до 90 тысяч. При этом отраслевые вузы готовят много хороших специалистов. Ижевская сельхозакадемия, к примеру, готовит специалистов не только для сельского хозяйства. В районных администрациях, в муниципалитетах работают окончившие отраслевые вузы специалисты.
По словам Алексея Загребина, инициативу о выравнивании затрат на обучение студентов вузов поддержали практически все депутаты. Это важный шаг на пути улучшения качества образования, считает народный избранник.
Андрей Исаев напомнил, что с инициативой о выравнивании затрат на обучение студентов вузов выступил комитет Госдумы по аграрной политике, когда в целом ряде сельскохозяйственных вузов закрылись факультеты двух направлений - экономические и юридические. По мнению специалистов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, юристов и экономистов более качественно готовят многопрофильные специализированные вузы.
Между тем очень часто экономические и юридические факультеты создаются в вузах для того, чтобы учебные заведения могли заработать. Ведь уровень их финансирования порой настолько низок, что для того, чтобы выжить, они вынуждены заниматься коммерцией.
В связи с этим встал вопрос о нормативах финансирования. Аграрный комитет подготовил соответствующий проект постановления. Но уже в ходе его обсуждения депутаты комитета Госдумы по образованию, культуре и науке обратили внимание на то, что подобные проблемы есть не только в сельскохозяйственных вузах.
– Мы просили обратить внимание Правительства на неравномерность финансирования, потребовать от отраслевых министерств обосновать, почему такое финансирование вузов, - сообщил Андрей Исаев. - Одновременно с этим, чтобы защитить интересы вузов, мы предложили создать экспертные советы из числа квалифицированных специалистов, которые привлекались бы к аттестации соответствующих факультетов. Чтобы это не выглядело как тяжба между Рособрнадзором, который хочет во что бы то ни стало закрыть, и вузом, который хочет во что бы то ни стало сохранить.
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