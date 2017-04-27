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Алексей Загребин провел в Удмуртии прием граждан

27 апреля
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60ae64b4d188212638596693abf2449b %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Алексей Загребин провел в Удмуртии прием граждан

Встреча федерального парламентария с жителями республики прошла 27 апреля в Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.Медведева

По итогам приема Алексей Загребин поблагодарил всех, кто помогает ему в работе, в частности, сотрудников Региональной общественной приемной. Он также назвал проблемы с которыми в этот раз к нему обратились граждане. По его словам, вопросы были, как всегда, острые. Одна из ситуаций - конфликты внутри предприятий. Здесь, заметил депутат, нужно сделать все возможное, чтобы сгладить ситуацию.

– Кроме того, приходили люди, которых я называю «беспокойные сердца». Они не столько бытовыми или экономическими вопросами отягощены, хотя, безусловно, у них такие вопросы есть. Но они живут, в том числе, своими идеями. В частности, пришел краевед, который занимается биографией основателя Ижевского завода Федора Дерябина. Поскольку большинство архивов находится в Москве, ему есть, чем помочь с нашей стороны, - отметил Алексей Загребин.

Помимо этого были люди, которые неравнодушны к судьбе удмуртского языка.

– Если мы не будем заниматься языком, не будем его развивать, не будем его продвигать, то язык не будет двигаться вперед. А время - оно неумолимо. Поэтому здесь тоже хочется помочь, - добавил депутат.

Алексей Загребин также отметил работу Думы над вопросами ЖКХ, поддержки детей, сирот, социальными проблемами.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"

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