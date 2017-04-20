Депутат Госдумы от Удмуртии отметил ряд пунктов в отчете Дмитрия Медведева перед Законодательным Собранием, который прозвучал 19 апреля.
Глава Правительства России, председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подвел итоги работы кабинета министров в 2016 году. Он отметил ряд положительных тенденций в экономической и социальной сферах, подтвердив это цифрами статистики. Премьер обратил внимание собравшихся на то, что прогресс зафиксировали и Западные рейтинговые агентства, изменив прогнозы с негативных на позитивные. Дмитрий Медведев сказал, что в данном случае речь идет о системных положительных сдвигах. Также он назвал важнейшие направления, по которым Правительство работает постоянно и добивается позитивных результатов. В частности, речь шла о здравоохранении, образовании, создании новых рабочих мест.
Своими впечатлениями о выступлении Премьера поделился депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Алексей Загребин.
– «Год осознанных возможностей» - так охарактеризовал отчетный 2016 год, выступая сегодня в Государственной Думе, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В анализе достигнутых исполнительной властью результатов и выявленных проблем, глава правительства отметил: увеличение средней продолжительности жизни граждан, рост доходов несырьевого сектора экономики, необходимость создания новых высокотехнологичных рабочих мест на «неградообразующих предприятиях», повышение ответственности региональных властей и дальнейшее внедрение проектного подхода в управленческую практику. Лично для меня важно было услышать о готовности федерального правительства обсуждать вопрос о возможной пролонгации строительного цикла при возведении объектов системы образования. Многие не понаслышке знают, каких усилий и затрат стоит региональным и муниципальным властям стройка новой школы в течение одного финансового года! - отметил Алексей Загребин.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: Борис Тумаков
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