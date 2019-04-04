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Алексей Загребин: «Образование удмуртской автономии – венец творения»

4 апреля
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В преддверии векового юбилея государственности Удмуртии: открытия историков и предположения о судьбе удмуртов без автономии

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В 2020 году республика будет праздновать 100-летие государственности Удмуртии. Идея об автономии удмуртов в составе Советской России была озвучена на первом Всероссийском съезде удмуртов в июне 1918 года в Елабуге. А 4 ноября 1920 года был издан декрет об образовании в составе РСФСР Вотской автономной области. О событии, в корне изменившем жизнь удмуртского народа, ведущие программы «Карлутка» Энвиль Касимов и Наталья Морозова поговорили с историком, этнологом, депутатом Госдумы России Алексеем Загребиным. Он рассказал, какие исторические события предшествовали образованию удмуртской автономии и какие личности за этим стояли.

Энвиль Касимов: Что дало удмуртам событие, случившееся почти 100 лет назад? Для чего это было сделано?

Алексей Загребин: Много это или мало – 100 лет? С точки зрения социологии – это один миг. С точки зрения современности – наверное, это много, потому что всё меняется с невероятной скоростью, и то, что было вчера, уже сегодня кажется устаревшим. Но когда узнаёшь, о чём говорили и думали люди, которые 100 лет назад создавали удмуртскую автономию, понимаешь, что многие их мысли абсолютно созвучны нам теперешним. Они думали о будущем, как и каждый из нас. Удмуртам это событие дало, прежде всего, ощущение свободы и равенства, позволившее стряхнуть с себя пыль веков, долгие годы непонимания и поисков ответов на, казалось бы, неразрешимые вопросы.

Наталья Морозова: Была долгая предыстория становления государственности Удмуртии. Началось всё с первого всероссийского съезда удмуртов?

Алексей Загребин: Я всегда говорю, что начинать нужно не с первого съезда, а с самого главного, глобального события, с которого начался XX век – Первой мировой войны. Именно тогда крестьянские дети оторвались от своих плугов, надели серые шинели и оказались в мире железа и пламени, страданий и радости. В тот момент и произошёл ментальный сдвиг: так, как они жили раньше, жить нельзя. Человек, который лечил этих раненых, травленых ипритом, но в то же время охваченных патриотическим духом людей, стал тем, кто возглавил движение удмуртов за автономию. Им был военный врач Трофим Кузьмич Борисов – Трокай. Отсюда и лето 1917 года в Казани, где состоялся съезд (как тогда писали) мелких народностей Поволжья. На самом деле это были миллионные народы, которые выдвинули своих лучших представителей, чтобы договориться о будущем мироустройстве. Затем уже летом 1918 года состоялся первый Всероссийский съезд удмуртов в Елабуге, где было принято решение о создании автономии, а дальше дело пошло в Москву. И в 1920 году все увидели венец творения. Но, повторюсь, эта история берёт начало в 1914 году.

Наталья Морозова: Значит, все народы хотели получить автономию?

Алексей Загребин: Дело в том, что российское государство изначально многонациональное. Естественно, с Владимиром Ильичом Лениным можно спорить или соглашаться, но его многочисленные труды говорят об одном – на определённом этапе своего развития народ превращается в нацию. А нация уже желает большей свободы, большего самовыражения. Поэтому, когда весной 1917 года в 154-м пехотном запасном полку в Глазове началось предреволюционное брожение, полк разделился на национальные подразделения. Возникла украинская, белорусская, закавказская и другие роты. Тогда же возникла удмуртская или, как тогда говорили, вотская рота. Офицеры и солдаты-удмурты не позволили ситуации вылиться в погромы. Это одно из открытий историков, которое было сделано в преддверии 100-летия государственности Удмуртии.

Наталья Морозова: Почему происходило такое разделение внутри армии?

Алексей Загребин: Когда рушится государство, люди объединяются по принципу веры, языка, родства и свойства. В преддверии гражданской войны полк распался. Осталась в Глазове только вотская рота. Командиром был подпоручик Керов. А заместителем командира – прапорщик В.Ф. Фадеев, который потом принял фамилию Вильмон и уже действовал в годы строительства автономии под этим именем. Вильмон в буквальном переводе на русский язык значит «Новый Я».

Энвиль Касимов: По моим ощущениям и представлению, территория от Урала до Киева – финно-угорская. Вы согласны с тем, что люди, проживающие на этом участке земли – один этнос?

Алексей Загребин: Конечно же, нет. Но, если говорить о гидронимах и топонимах, то уральский (финно-угорский) след действительно прослеживается до Приднепровья. С чем это связано? Народы были в движении. Взять хотя бы венгерский пример. Предки современных венгров – мадьяры – кочевали на территории современной Башкирии, затем перешли в южные степи и надолго остановились в Причерноморье. И затем, уже достаточно поздно, во времена Киевской Руси, они начали движение в Карпаты: шла огромная кочевая волна, состоящая из девяти мадьярских и двух башкирских племён. Они и основали в Центральной Европе Венгерское королевство.

Наталья Морозова: Давайте представим, что 100 лет назад не был издан декрет об образовании Удмуртской автономной области. Что было бы тогда с народом?

Алексей Загребин: Верно говорится, что история не терпит сослагательного наклонения, всё это будет околонаучная фантастика. Но варианты были разные. Первоначально татары и башкиры пробовали объединиться в общую республику. Но она вскоре распалась из-за внутренних противоречий. Некоторым проектантам хотелось, чтобы в это образование вошли и другие народы Урало-Поволжья: чуваши, марийцы, мордва и удмурты. Но история пошла иначе. Каждый народ получил свою автономию.

Наталья Морозова: Мы так широко будем отмечать вековой юбилей государственности Удмуртии. А что нам это даст?

Алексей Загребин: Большие юбилеи позволяют нам обратиться к истории и постараться понять, каким мы хотим видеть будущее. Есть много того, что стёрлось из памяти. СтоСтолетие образования удмуртской автономии – ещё один повод вспомнить, кто мы!

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