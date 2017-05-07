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Алексей Загребин: необходимо усиливать статус депутата

6 мая
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8013c173747eca71beb39653d3e3e8e2 Алексей Загребин: необходимо усиливать статус депутата

Алексей Загребин прокомментировал инициативу руководителей федерального парламента о приоритетном рассмотрении обращений депутатов к представителям исполнительной власти. Представитель Удмуртии в федеральном заксобрании отметил, что нередко отношения между законодателями и представителями министерств и ведомств становятся примером формализма.

— Не секрет, что отдельные представители исполнительных органов власти нашли удобные для себя формулы, назовем это просто отписками, когда депутат ставит острый вопрос, с которым к нему обращаются его избиратели, и получает на него формальный ответ. С точки зрения бюрократии, формализма – все выполнено, но решения-то нет. И начинается второй, третий круг движения бумаг. На мой взгляд, инициатива о приоритетном рассмотрении обращений депутатов к органам исполнительной власти – это очень правильная и своевременная инициатива, - сказал Алексей Загребин.

Депутат также отметил в предложении Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина возможность заслушивать представителей федеральных органов исполнительной власти, работающих в регионах, региональными парламентами. По его мнению, это путь к взаимопониманию между региональными парламентами и представительствами федеральных органов власти на местах.

— Без этого диалога очень сложно двигаться дальше, потому что немало вопросов совместного ведения. И здесь необходим полный контроль, - добавил Алексей Загребин.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

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