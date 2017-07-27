Алексей Серебренников, главный редактор газеты «Наше время Удмуртия» и вице-президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», назначен советником врио главы республики Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства региона.
В ведении Серебренникова будут вопросы взаимодействия с общественностью и НКО, общественный контроль и обращения граждан.
Напомним, Алексей Серебренников – член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), с 2017 года является координатором Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Удмуртии.
В апреле этого года журналист участвовал в медиафоруме ОНФ, где задал вопрос Владимиру Путину о продолжении программы переселения ветхого жилья. В пример он привел ситуацию в удмуртском поселке Симониха, жители которого во время половодья оставались отрезанными от внешнего мира. Этот поселок в числе первых посетил с рабочим визитом Александр Бречалов после назначения врио главы республики.
СПРАВКА
СЕРЕБРЕННИКОВ Алексей Васильевич
Дата рождения 24 июля 1977 г.
Место рождения д. Якшур, Завьяловский район, УАССР
Образование высшее, 2000 г. - Удмуртский государственный университет, 2003г. - Московский институт повышения квалификации работников ТВ и РВ
Специальность по образованию: Филолог. Преподаватель удмуртского языка и литературы, английского языка.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1998-2001 Нештатный корреспондент службы новостей ФГУП ГТРК "Удмуртия".
2001-2005 Корреспондент службы новостей. ФГУП ГТРК "Удмуртия".
2006-2008 Работа свободным корреспондентом в СМИ Удмуртии.
2009-2012 Руководитель пресс-службы Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, руководитель объединённого пресс-центра при ГФИ по УР, главный редактор журнала «Федеральный вестник Поволжья-Удмуртия».
2012- 2013 Руководитель пресс-службы и протокола Главного федерального инспектора по Республике Татарстан, руководитель объединённого пресс-центра при ГФИ по РТ, главный редактор журнала «Федеральный вестник Поволжья-Татарстан».
2013-2014 Руководитель пресс-службы Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
2014 - н/время Главный редактор общественно-политического издания «Наше Время Удмуртия»
Фото: vk.com
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.