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Алексей Серебренников назначен советником врио главы Удмуртии

25 июля
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В его ведении будут вопросы взаимодействия с общественностью и НКО, общественный контроль и обращения граждан

Aijm jzojjm Алексей Серебренников назначен советником врио главы Удмуртии

Алексей Серебренников, главный редактор газеты «Наше время Удмуртия» и вице-президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», назначен советником врио главы республики Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства региона.

В ведении Серебренникова будут вопросы взаимодействия с общественностью и НКО, общественный контроль и обращения граждан.

Напомним, Алексей Серебренников – член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), с 2017 года является координатором Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Удмуртии.

В апреле этого года журналист участвовал в медиафоруме ОНФ, где задал вопрос Владимиру Путину о продолжении программы переселения ветхого жилья. В пример он привел ситуацию в удмуртском поселке Симониха, жители которого во время половодья оставались отрезанными от внешнего мира. Этот поселок в числе первых посетил с рабочим визитом Александр Бречалов после назначения врио главы республики.

СПРАВКА

СЕРЕБРЕННИКОВ Алексей Васильевич

Дата рождения 24 июля 1977 г.

Место рождения д. Якшур, Завьяловский район, УАССР

Образование высшее, 2000 г. - Удмуртский государственный университет, 2003г. - Московский институт повышения квалификации работников ТВ и РВ

Специальность по образованию: Филолог. Преподаватель удмуртского языка и литературы, английского языка.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1998-2001 Нештатный корреспондент службы новостей ФГУП ГТРК "Удмуртия".

2001-2005 Корреспондент службы новостей. ФГУП ГТРК "Удмуртия".

2006-2008 Работа свободным корреспондентом в СМИ Удмуртии.

2009-2012 Руководитель пресс-службы Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, руководитель объединённого пресс-центра при ГФИ по УР, главный редактор журнала «Федеральный вестник Поволжья-Удмуртия».

2012- 2013 Руководитель пресс-службы и протокола Главного федерального инспектора по Республике Татарстан, руководитель объединённого пресс-центра при ГФИ по РТ, главный редактор журнала «Федеральный вестник Поволжья-Татарстан».

2013-2014 Руководитель пресс-службы Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

2014 - н/время Главный редактор общественно-политического издания «Наше Время Удмуртия»

Фото: vk.com

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