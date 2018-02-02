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Алексей Прасолов: Государственный Совет сохранит курс на укрепление сотрудничества с органами власти муниципальных образований

2 февраля
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Сегодня Алексей Прасолов провёл расширенное заседание Координационного совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Председателе Государственного Совета Удмуртской Республики. В совещании приняли депутаты Государственной Думы Андрей Исаев и Алексей Загребин, председатели всех районных советов депутатов и городских дум.

Img 0243 Алексей Прасолов: Государственный Совет сохранит курс на укрепление сотрудничества с органами власти муниципальных образований

Открывая заседание спикер республиканского парламента Алексей Прасолов отметил, что в шестом созыве Государственного Совета заседание Координационного совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Председателе Государственного Совета проводится впервые.

«В последующем есть предложение встречаться ежемесячно перед сессиями Государственного Совета. Будем обсуждать подготовленные к принятию законопроекты, и те вопросы, которые вы сами будете обозначать. Такая практика работы показала, что Координационный совет - это хорошая площадка для обсуждения вопросов, актуальных для местных органов власти», - сказал Алексей Прасолов. Он отметил, что на ближайшем заседании президиума Госсовета будет утвержден план основных мероприятий по взаимодействию Государственного Совета с муниципальными образованиями на 2018 год. Он составлен на основе инициатив муниципалитетов, предложений постоянных комиссий, депутатских фракций.

Планируется продолжить практику проведения Дней Государственного Совета в муниципальных образованиях, где рассматриваются вопросы реализации республиканских законов и актуальные для конкретной территории вопросы. Кроме того, планируется раз в полугодие проведение выездных заседаний Президиума Государственного Совета.

«Продолжим организацию семинаров для депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Отдельно проведём кустовые семинары-совещания со специалистами, обеспечивающими деятельность районных советов и городских дум. Постоянные комиссии планируют проводить часть своих заседаний в режиме видеоконференций с участием представителей муниципальных образований.

Одним словом, Государственный Совет шестого созыва сохранит курс на укрепление сотрудничества с органами власти муниципальных образований», - подчеркнул Председатель Государственного Совета.

Перед руководителями представительных органов муниципальных образований выступили первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Исаев и депутат Государственной Думы Алексей Загребин. Они рассказали об изменениях законодательства Российской Федерации и ответили на многочисленные вопросы. Председатели районных советов депутатов и городских дум поднимали актуальные вопросы регионального развития, касающиеся здравоохранения, образования, антикоррупционного законодательства.

О практике организации взаимодействия представительных органов муниципальных районов с органами местного самоуправления поселений рассказала председатель Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» Галина Королькова. Участники заседания поблагодарили организаторов за содержательный разговор и высказали свои предложения по дальнейшей работе Координационного совета.

В совещании также приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета Владимир Невоструев, заместитель Председателя Государственного Совета, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова и председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета Елена Дербилова.

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