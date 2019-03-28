Главным в повестке дня стал отчёт Председателя Госсовета Алексея Прасолова о результатах деятельности законодательного органа республики в 2018 году и задачах на текущий год. С отчётными докладами о работе в прошлом году перед депутатами также выступили министр внутренних дел по Удмуртской Республике Алексей Попов, председатель Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики Борис Сарнаев, Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Вениамин Соломенников.
Среди девяти включённых в повестку дня законопроектов – внесение изменений в Закон «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Рассмотрены проекты законов «О государственном регулировании и поддержке пчеловодства в Удмуртской Республике», «О физической культуре и спорте в Удмуртской Республике», «Об установлении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на территории Удмуртской Республики» и о внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».
Итоги знакового года и новые подходы текущего
Алексей Прасолов знаковым событием прошлого года назвал выборы Президента Российской Федерации.
– 18 марта 2018 года жители республики проголосовали за стабильность, за крепкое и мощное российское государство во главе с сильным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. В день вступления в должность 7 мая своим Указом глава государства определил 9 национальных целей по 12 направлениям социально–экономического развития страны. Они стали стратегическими установками в работе всех органов власти, в том числе Государственного Совета Удмуртской Республики. На первый план выходит всё, что связано с человеком, его уровнем жизни и комфорта. Благополучие человека – это одновременно и первостепенная задача, и критерий оценки нашей работы, – подчеркнул Председатель Государственного Совета.
За прошедший год Госсоветом Удмуртии было принято 96 законов, 26 из которых базовые. Государственный Совет направил в Государственную Думу 7 законодательных инициатив, принял 2 обращения в федеральные органы власти. Безусловным приоритетом в законодательной работе в 2019 году Алексей Михайлович назвал решение задач, поставленных в майском Указе Президента России и развёрнутых в национальных проектах.
– Требуются новые подходы для успешного решения вопросов привлечения инвестиций, развития производства и укрепления экономики региона в целом. В Год здоровья, объявленный Главой Удмуртии, необходимы законодательные инициативы по развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, борьбе с курением и другими вредными привычками. Уже подготовлен базовый Закон «О физической культуре и спорте в Удмуртской Республике». Государственный Совет планирует выйти с инициативами, которые коснутся ограничений продажи алкогольной продукции и спиртсодержащих жидкостей, – отметил Алексей Прасолов.
Он также подчеркнул, что Главой Удмуртской Республики поставлены принципиально важные задачи по выводу экономики региона на новый уровень развития.
– Нам нужны существенные перемены в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, экологии и культуре, в улучшении качества жизни людей. Поэтому впереди у нас серьёзные цели и колоссальный объём работы. Уверен, что 2019 год станет успешным продолжением слаженной деятельности по совершенствованию законодательства на благо жителей Удмуртии, – сказал руководитель регионального парламента.
Плюс четыре миллиарда
В доходную часть бюджета Удмуртской Республики принятым на сессии законом были внесены изменения на сумму 4 222 940,6 тыс. рублей. В том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета – 750 005,6 тыс. рублей.
В результате на 2019 год общий объём доходов бюджета Удмуртской Республики составил 77 091 650,1 тыс. рублей, расходов 77 518 328,7 тыс. рублей, размер дефицита не меняется и составит 426 678,6 тыс. рублей.
За счёт планируемых безвозмездных поступлений из федерального бюджета в расходную часть республиканского бюджета на 2019 год внесены изменения на общую сумму 750 005,6 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям: оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей–инвалидов в сумме 199 888,6 тыс. рублей. Также средства в сумме 469 270,1 тыс. рублей пойдут на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе запланирована сумма 80 846,9 тыс. рублей. Для реализации национальных проектов по четырём направлениям социально–экономического развития необходимо увеличить бюджетные ассигнования на сумму 57 968 тыс. рублей. Наибольший объём финансирования пришёлся на национальный проект «Демография». На него предусматриваются 50 933 тыс. рублей, в том числе на федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» заложено 20 млн рублей, на федеральный проект «Старшее поколение» – 500 тыс. рублей и федеральный проект «Спорт – норма жизни», на организацию и проведение спортивных мероприятий – 30 433 тыс. рублей.
Три квартиры следж–хоккеистам
Депутаты начали согласования отчуждения, приватизации и безвозмездной передачи государственного и муниципального имущества. Так, одним из принятых на сессии решений стало согласование приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Удмуртской Республики, закреплённых на праве оперативного управления за автономным учреждением УР «Центр спортивной подготовки сборных команд».
В результате три квартиры перешли в собственность именитых спортсменов, показавших отличные результаты в следж–хоккее, – это Владислав Лекомцев, Евгений Петров и Иван Кузнецов. Эти жилые помещения предоставлены спортсменам в соответствии с трудовыми договорами, предусматривающими переход квартир в их собственность при условии ежегодного завоевания медалей любого достоинства на Чемпионате мира, Европы и России. Условия договора спортсменами исполнены.
Правительство меняет стратегию
Минэкономразвития России предложило регионам включить в стратегии социально–экономического развития субъектов Российской Федерации информацию об инструментах достижения целевых показателей. В Удмуртской Республике были утверждены региональные проекты федеральных национальных проектов. В связи с этим Госсовет Удмуртии на своей сессии принял постановление «О корректировке Стратегии социально–экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года».
Завершилась тринадцатая сессия Государственного Совета «Правительственным часом» с рассмотрением вопроса «О проведении специальной оценки условий труда в Удмуртской Республике».
Бюджет Удмуртской Республики на 2019 год (в результате внесённых изменений»
Доходы 77 091 650,1 тыс. рублей,
Расходы 77 518 328,7 тыс. рублей,
Дефицит 426 678,6 тыс. рублей.
Фото Карипов Э.
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