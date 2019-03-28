**Сегодня, 26 марта, на очередной тринадцатой сессии Государственного Совета спикер республиканского ...

**22 марта 2019 года в Оренбурге полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представ...

В четверг, 21 марта, в Государственном Театре оперы и балета им. П.И. Чайковского состоялось расширен...