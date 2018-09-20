Главная » Общество » Алексей Попов возглавит полицию. Личному составу МВД по Удмуртской Республике представили нового руководителя

Алексей Попов возглавит полицию. Личному составу МВД по Удмуртской Республике представили нового руководителя

19 сентября
0

В Ижевске статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов провёл совещание, на котором представил личному составу МВД по Удмуртской Республике нового руководителя – полковника полиции Алексея Попова.

%d0%9f%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%9c%d0%92%d0%94 Алексей Попов возглавит полицию. Личному составу МВД по Удмуртской Республике представили нового руководителя

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов, представители законодательной, судебной и исполнительной власти региона, руководители правоохранительных ведомств.

В своём выступлении Игорь Зубов пожелал новому руководителю успехов в служебной деятельности:

— Не сомневаюсь, что вы сможете, опираясь на лучшие традиции, знания и опыт коллектива республиканского МВД, решить весь комплекс оперативно—служебных задач, стоящих перед ведомством.

Алексей Попов в ответном слове поблагодарил руководство министерства за оказанное доверие, отметил, что гордится назначением в республику, являющуюся «оружейным сердцем» России, и заверил, что МВД по Удмуртской Республике в своей деятельности продолжит активное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества.

В заключение мероприятия статс—секретарь – заместитель министра вручил ведомственные награды сотрудникам, достигшим высоких результатов в служебной деятельности.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Скоро потеплеет. Тепло придёт во все дома Ижевска в течение двух недель
20 сентября
**В понедельник в столице Удмуртии начался отопительный сезон. Программа запуска отопления рассчитана...
Оружейная Удмуртия в федеральной повестке. Деловая программа стала особенностью празднования Дня оружейника в Удмуртии
20 сентября
**На Центральной площади столицы Удмуртии открылась выставка военной техники заводов Удмуртии и ретро...
Оружейники на приёме у Главы Удмуртии. Большой праздник для людей труда
20 сентября
**Торжественный приём в честь Дня оружейника прошёл в Резиденции Главы Удмуртской Республики. На нём ...
Быть вместе интересно. Более трёх тысяч ижевчан поддержали проект #НаРавных
20 сентября
**В субботу, 15 сентября, в фан-зоне парка им. Кирова прошло очень значимое и, как оказалось, нужное ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо