В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов, представители законодательной, судебной и исполнительной власти региона, руководители правоохранительных ведомств.
В своём выступлении Игорь Зубов пожелал новому руководителю успехов в служебной деятельности:
— Не сомневаюсь, что вы сможете, опираясь на лучшие традиции, знания и опыт коллектива республиканского МВД, решить весь комплекс оперативно—служебных задач, стоящих перед ведомством.
Алексей Попов в ответном слове поблагодарил руководство министерства за оказанное доверие, отметил, что гордится назначением в республику, являющуюся «оружейным сердцем» России, и заверил, что МВД по Удмуртской Республике в своей деятельности продолжит активное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества.
В заключение мероприятия статс—секретарь – заместитель министра вручил ведомственные награды сотрудникам, достигшим высоких результатов в служебной деятельности.
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