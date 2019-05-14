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Алексей Фомин: «Италмас» должен быть топовым экспортным коллективом»

13 мая
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Что позволяет «Италмасу» быть популярным спустя 83 года, как «перезагрузилась» творческая группа и почему народная песня наравне с современной музыкой никого не оставляет равнодушным – всё это обсудили на радио «Моя Удмуртия» в программе «Карлутка». Сменили концертные микрофоны на радийные солисты ансамбля «Италмас» – Иван Русских и Полина Русских, к которым присоединился директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин.

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%ba%d0%b0 Алексей Фомин: «Италмас» должен быть топовым экспортным коллективом»

Впервые Удмуртия услышала голос ансамбля «Италмас» в 1936 году. Тогда это был государственный хор и ансамбль пляски, созданный для пропаганды удмуртского искусства в России и за рубежом. С того времени зрители разных городов мира увидели бесчисленное количество номеров, в числе которых легендарные «Танец с колокольчиками», «Скамеечка», «Лён», «Чапкыса эктон» и «Удмуртия праздничная».

За всё время существования ансамбля сильно изменилась культура исполнения и «потребления» музыки. Сегодня от прослушивания любимого артиста нас разделяет всего один клик. Но в век цифровизации живая музыка стала особо ценной.

Что позволяет «Италмасу» быть популярным спустя 83 года, как «перезагрузилась» творческая группа и почему народная песня наравне с современной музыкой никого не оставляет равнодушным – всё это обсудили на радио «Моя Удмуртия» в программе «Карлутка». Сменили концертные микрофоны на радийные солисты ансамбля «Италмас» – Иван Русских и Полина Русских, к которым присоединился директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин.

Народная песня – «фундамент» творчества

Наталья Морозова: Сегодня у нас в гостях семейный подряд – народный артист Удмуртии Иван Русских и его дочь – Полина Русских. В ансамбле «Италмас» преемственность поколений.

Энвиль Касимов: Полина, лучше бы ваш папа был космонавтом… Тогда вы бы были космонавткой!

Наталья Морозова: Как так получилось, что вы оба попали в «Италмас»?

Иван Русских: Это было давно – 33 года назад. Анатолий Васильевич Мамонтов (почётный художественный руководитель ансамбля – Прим. ред.) посмотрел на специалистов культпросветучилища и пригласил меня в ансамбль. Мне, конечно, тогда очень понравилось то, чем занимался коллектив.

Полина Русских: У меня всё было очень просто: я прошла прослушивание, пообщалась с нашим директором.

Алексей Фомин: Причём Полина Ивановна была категорически против того, чтобы работать в ансамбле «Италмас». А я категорически был только за то, чтобы она пришла именно в этот коллектив.

Энвиль Касимов: Полина, почему вы выбрали народную песню?

Полина Русских: У нас сейчас что модно? Эстрада, джаз... Очень большое количество студентов пытаются попасть именно на эти отделения. Особенно так было в то время, когда поступала я: конкурс был тогда около 40 человек на место. Но мне повезло. Во-первых, мне с детства привили любовь к народным песням. А во-вторых, у нас состоялся разговор с родителями, которые мне сказали: если ты отучишься на народном отделении, то будешь иметь всё, эта музыка прокормит всегда. Но не скажу, что я ярый фанат, мне нравится разная музыка.

Энвиль Касимов: Какая к примеру?

Полина Русских: Мне нравится эстрада разных лет, разных стран... Когда преподаю, всегда привожу в пример Полину Гагарину. Мне очень нравится, как этот человек пользуется своими данными. Если вспоминать артистов советских лет, то мне импонирует Муслим Магомаев. И у меня на самом деле очень большой вопрос вызывает музыка, которая появилась прямо сейчас – это ленивое пение…

Энвиль Касимов: Почему для своей карьеры вы выбрали именно «Италмас»?

Полина Русских: Как уже отметил Алексей Юрьевич, у меня были другие планы. Изначально я хотела работать солисткой «Золотой мелодии». Но так сложилась судьба. О своём принятом тогда решении я сегодня нисколько не жалею. «Италмас» – это та площадка, на которой есть возможность показать себя.

Наталья Морозова: Думали ли вы о сольной карьере?

Полина Русских: Пока над ней идёт работа, для этого нужно время.

Алексей Фомин: Открою небольшой секрет. В следующем концертном сезоне мы планируем сольный концерт Полины Ивановны. Это должно свершиться в концертном зале филармонии. Каким он будет и что войдёт в репертуар – на усмотрение самой солистки «Италмаса». Ну а наша главная задача – организовать и продать.

Перезагрузка ансамбля

Энвиль Касимов: В соцсетях мы видим фотографии артистов в новых костюмах, много молодых лиц в коллективе… Произошла перезагрузка «Италмаса»?

Алексей Фомин: Время уже требовало перезагрузки, на это было желание общества. Новый репертуар, новые лица – это привлекает внимание зрителей. А значит, проще продавать билеты на концерты.

Наталья Морозова: Публика помолодела вместе с обновлениями?

Алексей Фомин: Да, мы сравнивали зрительскую аудиторию в филармонии, проводили мониторинг. Если в 2011 году (когда мы пришли командой руководить филармонией) средний возраст нашей публики был 60+, то сегодня уже 40+. Это круто! И даже на концерты симфонического оркестра приходят совершенно молодые люди. Сегодня модно ходить на живые концерты, тем более на коллектив «Италмас».

Наталья Морозова: Почему народная песня снова стала такой популярной?

Алексей Фомин: Я думаю, именно в народной песне заложена сама суть русского человека. Я имею в виду не нацию, а народ. Сегодня стали очень популярны такие творческие группы как, например, бурятский коллектив, который приезжает к нам на будущий год.

Такое творчество нужно показывать и знакомить публику с этой культурой в том числе. Поэтому вместе с художественным руководителем Владимиром Фирстовым я настроен на продвижение академического ансамбля «Италмас».

Наталья Морозова: Расскажите, что у вас готовится впереди?

Алексей Фомин: Надо сказать, что ансамбль начал гастролировать по городам Приволжского и Уральского федеральных округов. Татарская государственная филармония взяла наш коллектив в абонемент. Это невероятно! Круто попасть в абонемент и при этом получить ещё гонорар на гарантийный концерт. В копилке коллектива широкая география выступлений по всей стране. Артисты выступают на сценах Екатеринбурга, Пермской области, на прошлой неделе прошёл большой концерт в Новороссийске. Благодаря спонсору – благотворительному фонду «МИРабель – МИР детям» – у ансамбля появились фирменные куртки с символикой «Италмаса». А это показывает статус коллектива. Мы сейчас будем заказывать ещё толстовки, потому что в любое время года ансамбль должен выделяться из толпы. «Италмас» должен быть топовым экспортным коллективом.

Наталья Морозова: Продаваемость – это показатель успеха коллектива?

Алексей Фомин: Да, безусловно. Потому что, чтобы попасть в филармонию других регионов, надо пройти через пул менеджеров, которые занимаются продажами. А чтобы они сказали своё «да, мы берём», их нужно убедить не на словах.

Наталья Морозова: Невозможно же всё продать, должна быть какая-то поддержка...

Алексей Фомин: Здесь есть такая грань. Продать хороший товар – это успех. Подсунуть «фуфло» за деньги (а это встречается в наше время) – это позорно. Когда я последний раз был на концерте «Италмаса», впервые за два года совместной работы гордился тем, что это коллектив Удмуртской Республики и что он представляет нас в других регионах. Благодаря успешности этого ансамбля понимают уровень культуры в Удмуртии.

Да, поддержка тоже нужна. В Ижевске очень не хватает концертного зала с качественным светом и акустикой. Но благодаря вниманию руководства республики мы работаем над существующей площадкой. В летний период этого года мы поменяем полностью кресла в зале филармонии, увеличим сцену. Постараемся сделать так, чтобы зрительских мест стало меньше только на 25-30. Но из-за этого ремонта придётся увеличить цену билетов на 50%.

Обратная сторона медали жизни музыканта

Наталья Морозова: Есть у вас какие-то правила, соблюдение которых помогает сохранить голос здоровым?

Полина Русских: Это обычная жизнь певца. Существует гигиена голоса. Мы ограничиваем себя в некоторых продуктах: орехи, семечки, молочная продукция, шоколад, алкоголь. Большое заблуждение, что некоторые алкогольные напитки благотворно влияют на состояние связок.

Наталья Морозова: А что вы делаете, если заболели?

Иван Русских: Расскажу один случай. Однажды я заболел, а программа уже была составлена, билеты проданы, мне нужно было солировать... И я пригласил фониатра (специалист, занимающийся диагностикой и лечением голосовых связок. – Прим. ред.) – доктора Ольгу Эдуардовну. Это единственный фониатр в Удмуртии. Она сделала мне перед выходом какую-то волшебную заливку, и я зазвучал. Мой номер был уже снят из программы, но я пел в хоре. Помню, как Мамонтов прямо на сцене во время дирижирования сказал мне исподтишка: звучишь ведь!

Энвиль Касимов: Когда вы вместе собираетесь дома, песни поёте?

Иван Русских: Обязательно. У нас есть много музыкальных инструментов – гитара, губная гармошка, бубен… Даже есть китайский инструмент.

Энвиль Касимов: Спасибо за интересную беседу. Мне кажется, «Италмас» – это визитная карточка культуры Удмуртии. Потому что мы не вспомним сразу никого из художников или оперных певцов республики, например. А когда говорят про ансамбль, то в голове сразу возникает «Италмас».

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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