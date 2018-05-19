Александр Бречалов вручил награды «Родительская слава» многодетным семьям и одиноким отцам Торжественный приём, посвящённый вручению знака отличия «Родительская слава», состоялся в пятницу, 18...

Планёрка с Татьяной Тенсиной. Татьяна Тенсина: «Библиотека – это современный центр культуры и просвещения» На планёрке в «УП» обсудили роль библиотеки в жизни современного общества, судьбу знаменитого здания ...

Конкурсный подход. На смену арестованному руководителю фонда капремонта Удмуртии придёт Диана Новомейская В Фонде капитального ремонта Удмуртии вот-вот сменится руководитель. Кандидаты уже сдали экзамен, по ...