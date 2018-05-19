Главная » Общество » Александр Волков: первый Президент Удмуртии, строитель, созидатель

Александр Волков: первый Президент Удмуртии, строитель, созидатель

18 мая
0

20 мая 2017 года не стало первого Президента Удмуртской Республики Александра Волкова. Человека, искренне любящего республику и много сделавшего для её развития, сильного духом, активного, не бросающего слов на ветер.

%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2 %d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0 Александр Волков: первый Президент Удмуртии, строитель, созидатель

Пожалуй, как никто другой Александр Александрович за годы своей работы на высших должностных постах Удмуртской Республики подвергался критике, выслушивал гневные тирады людей. Время ему досталось очень трудное - 1990-е и начало 2000-х со всеми кризисами, неплатежами, тысячными народными митингами. Он смог в этом хаосе, когда прежняя система управления была сломана, а новая создавалась трудным путём проб и ошибок, выстроить такую вертикаль власти, которая в те годы позволяла ему развивать республику, затевать большие стройки. Да, не всё получилось так, как хотелось бы, первый Президент Удмуртии, наверное и сам это понимал… Александр Александрович Волков был строителем по духу, созидателем. Он не раз это подчёркивал и тогда, когда занимал высшие должности Удмуртской Республики.

По его инициативе республика получила такие знаковые объекты, как новый цирк, зоопарк, современную набережную, Свято-Михайловский собор.

Были построены десятки социальных объектов по всей республике: школы и детские сады, корпуса больниц, ФАПы, жилые дома, квартиры в которых на льготных условиях предоставлялись молодым семьям и работникам бюджетной сферы. Александр Волков мечтал о том, чтобы на территории республики не осталось ни одной деревянной школы, чтобы дети учились в современных условиях.

В самые трудные для России годы Удмуртия активно поддерживала сельское хозяйство. Александр Волков постоянно выезжал в районы, встречался с селянами, знал их чаяния и нужды. Встречи с жителями республики, коллективами промышленных предприятий в годы его работы позволяли ему из первых уст узнавать о проблемах людей. Он настраивал жителей республики на позитив, разъяснял ситуацию, брал проблемы на заметку.

При первом Президенте Удмуртии началось строительство спортивной инфраструктуры в районах республики. Поддержанная главой республики идея проведения летних и зимних сельских спортивных игр способствовала тому, чтобы в районах возводились новые спортивные стадионы и лыжные базы.

Сам Александр Александрович всегда был в первых рядах на спортивных соревнованиях ещё с комсомольских времён и этой привычке он не изменял никогда. Он стал и первым высшим должностным лицом, личным примером пропагандирующим занятия физкультурой и спортом. Он выходил на «Лыжню России», уверенно покорял склоны на горных лыжах, играл в теннис и футбол.

Мы будем помнить первого Президента Удмуртии Александра Александровича Волкова и надеемся, что его лучшие начинания получат продолжение: Удмуртская Республика будет развиваться и процветать. Разве не об этом мечтал её первый Президент?

Редакция газеты «Удмуртская правда»

Фото из архива пресс-службы Президента и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Александр Бречалов вручил награды «Родительская слава» многодетным семьям и одиноким отцам
18 мая
Торжественный приём, посвящённый вручению знака отличия «Родительская слава», состоялся в пятницу, 18...
Планёрка с Татьяной Тенсиной. Татьяна Тенсина: «Библиотека – это современный центр культуры и просвещения»
18 мая
На планёрке в «УП» обсудили роль библиотеки в жизни современного общества, судьбу знаменитого здания ...
Конкурсный подход. На смену арестованному руководителю фонда капремонта Удмуртии придёт Диана Новомейская
18 мая
В Фонде капитального ремонта Удмуртии вот-вот сменится руководитель. Кандидаты уже сдали экзамен, по ...
Александр Ермолаев: «Я активно эксплуатирую свои недостатки»
18 мая
Основатель компании «Марк-ITT» рассказал о своём детстве, строительстве «умного» дома и видении мира....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо