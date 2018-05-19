Пожалуй, как никто другой Александр Александрович за годы своей работы на высших должностных постах Удмуртской Республики подвергался критике, выслушивал гневные тирады людей. Время ему досталось очень трудное - 1990-е и начало 2000-х со всеми кризисами, неплатежами, тысячными народными митингами. Он смог в этом хаосе, когда прежняя система управления была сломана, а новая создавалась трудным путём проб и ошибок, выстроить такую вертикаль власти, которая в те годы позволяла ему развивать республику, затевать большие стройки. Да, не всё получилось так, как хотелось бы, первый Президент Удмуртии, наверное и сам это понимал… Александр Александрович Волков был строителем по духу, созидателем. Он не раз это подчёркивал и тогда, когда занимал высшие должности Удмуртской Республики.
По его инициативе республика получила такие знаковые объекты, как новый цирк, зоопарк, современную набережную, Свято-Михайловский собор.
Были построены десятки социальных объектов по всей республике: школы и детские сады, корпуса больниц, ФАПы, жилые дома, квартиры в которых на льготных условиях предоставлялись молодым семьям и работникам бюджетной сферы. Александр Волков мечтал о том, чтобы на территории республики не осталось ни одной деревянной школы, чтобы дети учились в современных условиях.
В самые трудные для России годы Удмуртия активно поддерживала сельское хозяйство. Александр Волков постоянно выезжал в районы, встречался с селянами, знал их чаяния и нужды. Встречи с жителями республики, коллективами промышленных предприятий в годы его работы позволяли ему из первых уст узнавать о проблемах людей. Он настраивал жителей республики на позитив, разъяснял ситуацию, брал проблемы на заметку.
При первом Президенте Удмуртии началось строительство спортивной инфраструктуры в районах республики. Поддержанная главой республики идея проведения летних и зимних сельских спортивных игр способствовала тому, чтобы в районах возводились новые спортивные стадионы и лыжные базы.
Сам Александр Александрович всегда был в первых рядах на спортивных соревнованиях ещё с комсомольских времён и этой привычке он не изменял никогда. Он стал и первым высшим должностным лицом, личным примером пропагандирующим занятия физкультурой и спортом. Он выходил на «Лыжню России», уверенно покорял склоны на горных лыжах, играл в теннис и футбол.
Мы будем помнить первого Президента Удмуртии Александра Александровича Волкова и надеемся, что его лучшие начинания получат продолжение: Удмуртская Республика будет развиваться и процветать. Разве не об этом мечтал её первый Президент?
Редакция газеты «Удмуртская правда»
Фото из архива пресс-службы Президента и Правительства УР
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