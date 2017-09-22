Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал Указ о назначении Александра Свинина исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы и правительства региона.
Обязанности первого вице-премьера Свинин будет исполнять до назначения Первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики или лица, на которое будет возложено исполнение обязанностей Первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики, говорится в Указе.
Ранее Александр Свинин занимал пост внештатного советника главы Удмуртии и советника главы региона по экономическим вопросам.
Фото: ijevsk.bezformata.ru
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