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Александр Свинин назначен и.о. первого вице-премьера Удмуртии‍

22 сентября
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Svinin Александр Свинин назначен и.о. первого вице-премьера Удмуртии‍

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал Указ о назначении Александра Свинина исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы и правительства региона.

Обязанности первого вице-премьера Свинин будет исполнять до назначения Первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики или лица, на которое будет возложено исполнение обязанностей Первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики, говорится в Указе.

Ранее Александр Свинин занимал пост внештатного советника главы Удмуртии и советника главы региона по экономическим вопросам.

Фото: ijevsk.bezformata.ru

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