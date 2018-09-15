Российский инвестиционный форум, Петербургский международный экономический форум, международная промышленная выставка «Иннопром», Восточный экономический форум – это одни из многих площадок, где делегация Удмуртской Республики налаживала сотрудничество с другими регионами. Как рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, к каждому форуму руководство республики готовится за полгода.
– Главный эффект таких форумов – контракты наших предпринимателей. Например, на «Иннопроме» компания «НовоСвет» получила 4 новых контракта. Или же другой пример. На Петербургском международном экономическом форуме у нас единственное, что можно было купить, - это 3D-принтер из Удмуртии. И его купили прямо там и увезли в Тюмень. Это маленькие вещи, но достаточно показательные. А в данный момент в Москве организованы две большие выставки: на выставке «Импортозамещение-2018» на стенд Удмуртии пришли знакомиться с компаниями республики 1100 участников, а на Международной выставке франшиз BUYBRAND все три представленные компании продали минимум по одной своей франшизе, - рассказал Александр Свинин.
Он также отметил, что все форумы этого года окупаемы для бюджета республики. Кроме того, предприятия платят за участие в выставочных стендах. «Таким образом мы повышаем их ответственность. Компании софинансируют все наши выставки», - добавил Александр Свинин.
Первый заместитель председателя правительства республики совершенно уверен, что Удмуртии есть что показать.
– В поисковых сетях интернета вводишь фразы, относящиеся к нашей стране, и первое по упоминаемости выходит название страны, а второе – имя Калашникова. Кроме того, «Лада Веста» – это самый продаваемый автомобиль на российском авторынке и его делают только в Ижевске; все двери в Большом театре России сделаны в Ижевске; на новой арене «Лужники» все кресла сделаны в Удмуртии; наша молочная продукция стоит на полках магазинов в 77 регионах страны. Надо просто захотеть это увидеть, – сказал Александр Свинин.
В настоящее время Удмуртия вновь готовится к презентации на форуме – впереди Российский инвестиционный форум в Сочи, который пройдёт в феврале следующего года.
Удмуртия подпишет соглашения с Белоруссией и Китаем
Удмуртия в 2018 году подпишет межправительственные соглашения с Белоруссией и провинциями Китая. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.
Удмуртия и Белоруссия подпишут межправительственное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве до 2020 года. По словам Александра Свинина, в документе будут прописаны три основных направления деятельности.
– У нас сегодня есть хорошие перспективы по поставке гражданской продукции наших предприятий оборонно-промышленного комплекса в Белоруссию. Надеемся, что Сарапульский электрогенераторный завод встроится в технологическую цепочку лифтовых производств, которые в Белоруссии очень сильные. Также в Минске создана одна из лучших ИТ-зон, и мы хотим, чтобы компании оттуда видели нашу республику для себя как возможность привлечения субподрядные и подрядные проекты. И мы в целом хотим применить их положительный опыт у нас в республике, - рассказал Александр Свинин.
Первый вице-премьер добавил, что до конца года республика намерена подписать ряд новых соглашений с провинциями Китая, в настоящее время ведется работа над ними.
– Мы до этого года в рамках ПФО имели наименьшее количество соглашений о сотрудничестве с Китаем. В этом году мы перезагрузили это так, что сейчас мы будем четвёртыми по количеству этих соглашений. Но для того, чтобы китайцы поняли, что такое Удмуртия, должно пройти большое количество времени, - добавил первый вице-премьер.
По его словам, китайский рынок привлекателен для республики, однако сторонам нужно понять, чем они могут быть интересны друг для друга, и впоследствии детально прописать это в документах.
Развитие бизнеса равно развитию социальной сферы республики
В прошлом году в Удмуртской Республике впервые за последние пять лет зарегистрирована положительная миграция предпринимателей, а региональные власти всё больше поддерживают малый и средний бизнес. Первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин рассказал, почему бизнесу уделяется большое внимание.
В регионе пересмотрели меры поддержки малого и среднего бизнеса, в результате численность представителей малого предпринимательства в регионе выросла на 2%, с начала года их число увеличилось более чем на 1,4 тыс. субъектов. По словам Александра Свинина, власти региона упростили и облегчили возможности получения льготных патентов и расширили список тех, кто может их получать.
– У Александра Владимировича (Бречалова – Прим. ред.) есть такая фраза, которая характеризует в целом отношение к предпринимательству, которое должно быть у государственных служащих: «Надо помочь предпринимателю сегодня, чтобы выполнить свои социальные обязательства завтра». Основные расходы бюджета – это социальная сфера. И большая часть бюджета, которая направляется в эту сферу, приходит нам через налоги предпринимателей. И им надо уделять внимание, для того, чтобы налоговая часть бюджета росла, - сказал Александр Свинин.
Первый вице-премьер правительства Удмуртии также отметил, что на прошедшей сессии Госсовета 12 сентября был увеличен бюджет республики за счёт дополнительных доходов.
– Мы приняли поправок почти на 900 млн. рублей, из них 800 млн. рублей – это увеличение поступления налогов от наших предприятий. И все эти деньги расписаны на социальные статьи. На финансовую поддержку предпринимательства мы тратим на порядок меньше, чем это делалось раньше. Просто делаем это другими путями. Никто сегодня не тратит сотни миллионов рублей на то, чтобы дотировать предприятии. Они работают сами, - сказал Александр Александрович.
Он также отметил, что республика не меньшее внимание уделяет и крупному бизнесу. С большинством оборонных предприятий Удмуртии подписаны соглашения о совместной работе на 3-5 лет.
Фото Сергея Рогозина
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.