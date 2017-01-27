В среду, 25 января, Глава Удмуртии Александр Соловьев провёл рабочее совещание с руководством Банка ВТБ, посвящённое теме завершения проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка».
Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего финансирования проекта (как со стороны Банка ВТБ, так и со стороны региона) и утвердили график завершения строительства мостовых переходов, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
«Реализация нашего регионального инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка» входит в завершающую стадию. И я надеюсь, что мы сегодня на этом совещании примем правильные согласованные решения, что позволит нам успешно завершить наш проект», - с таких слов начал совещание Глава региона.
Руководитель республики отметил, что рабочее движение по мосту открыто. Сейчас на объекте работают около 30 человек, осуществляется жизнеобеспечение городка (горячее питание и подача электроэнергии), охрана, включение освещения дороги в ночное время, проводятся работы по содержанию дороги.
Как рассказали на подходе к журналистам Глава Удмуртии Александр Соловьев и заместитель Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Михаил Осеевский, сегодня проект полностью обеспечен финансированием со стороны Банка ВТБ.
«Поэтому мы надеемся, что в те сроки, которые предусмотрены Концессионным соглашением, – а это первая половина 2017 года – мы все работы завершим. И летом приступим к полномасштабной эксплуатации мостов», - заверил представителей СМИ Михаил Осеевский.
Александр Соловьев выразил уверенность, что утверждённый график будет выполнен, и мост будет сдан в срок не позднее конца июня 2017 года: «Подготовлен помесячный график производства работ уже с февраля месяца».
Что касается финансовой стороны, то, по словам представителя Банка, до завершения работ осталось профинансировать менее миллиарда рублей.
«Возврат вложений будет осуществляться за счёт платного проезда по мостам. Предельный тариф утверждён. Мы будет вводить его плавно, поэтапно, чтобы посмотреть, как это влияет на транспортные потоки, - подчеркнул заместитель Президента Правления Банка ВТБ. - Весной мы начнём набирать специалистов, которые будут работать на пунктах взимания платы, проведём их обучение на других объектах, для того, чтобы можно было к лету перейти к регулярному сбору платы».
Фото: udmurt.ru
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